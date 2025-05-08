روبرت بريفوست (ليو الـ14) أول بابا أميركي في تاريخ الفاتيكان

روبرت فرانسيس بريفوست، كاردينال أميركي وُلد عام 1955 في شيكاغو، حصل على بكالوريوس في الرياضيات وماجستير في علم اللاهوت، ثم دكتوراه في القانون الكنسي. شغل العديد من المناصب في الكنيسة الكاثوليكية، بما في ذلك أسقف أبرشية تشيكلايو ومدير أبرشية كاياو في بيرو.

انتُخب في الثامن من مايو/أيار 2025 بابا للفاتيكان تحت اسم "ليو 14″، خلفا للبابا فرانشيسكو، فأصبح أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

المولد والتعليم

وُلد روبرت فرانسيس بريفوست في 14 سبتمبر/أيلول 1955 في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، وبدأ مرحلة التكوين الأولى في الحياة الرهبانية داخل رهبنة القديس أوغستين عام 1977، وأعلن "النذور الدائمة" بالرهبنة عام 1981.

حصل على بكالوريوس في الرياضيات من جامعة فيلانوفا عام 1977، ثم الماجستير في علم اللاهوت من الاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي في شيكاغو، إضافة إلى دكتوراه في القانون الكنسي من الكلية الحبرية للقديس توما الأكويني في روما.

التجربة الدينية

أصبح بريفوست رسميا كاهنا عام 1982، وانضم إلى البعثة الأغستنية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في بيرو عام 1985، كما عمل مستشارا قانونيا لأبرشية تشولوكاناس بين عامي 1985 و1986.

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عاد إلى الولايات المتحدة عام 1987 وعمل مرشدا ومديرا للبعثات في إقليم الرهبنة الأغستينية بشكياغو، ثم رجع إلى بيرو، وأمضى 10 أعوام في إدارة المعهد الإكليريكي الأغستيني في تروخيو، وكان يُدرس القانون الكنسي في أحد المعاهد.

كما عمل أيضا مشرفا على الدراسات وموظفا أبرشيا ومدرسا في الإكليريكية ونائبا قضائيا بالكنيسة.

عام 1999، عاد إلى شيكاغو وانتُخب رئيسا لإقليم تابع للأبرشية (منطقة جغرافية كنائسية) وبعد عامين ونصف، انتُخب رئيسا عاما للرهبنة الأغستينية وخدم ولايتين.

في عام 2014، انتقل إلى بيرو بعد أن عينه البابا الراحل فرانشيسكو مديرا لشؤون أبرشية تشيكلايو الكاثوليكية، ثم أصبح أسقفا للأبرشية في العام التالي.

بين عامي 2018 و2023، شغل بريفوست منصب نائب رئيس ومقرر دائم في مجلس أساقفة البيرو، وكان له دور محوري في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي للكنيسة أثناء الأزمات السياسية التي أدت إلى الإطاحة برؤساء في البلاد.

وفي عام 2020، عُين مديرا لأبرشية كاياو في بيرو، وظل في منصبه حتى العالم التالي. وفي يناير/كانون الثاني 2023، عينه البابا فرانشيسكو رئيسا لدائرة الأساقفة، وهو منصب جعله يشرف على تعيين الأساقفة.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2023، رقاه البابا فرانشيسكو إلى رتبة كاردينال، وهي من أعلى الرتب في التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية.

عُرف عنه تحفظه في الظهور الإعلامي، وحظي بالتقدير بسبب قدرته على الاستماع والفهم العميق للقضايا. كما يُعرف بقربه من توجهات البابا فرانشيسكو بشأن البيئة والفقراء والمهاجرين والانفتاح على واقع الناس.

وقد أيد بريفوست التغييرات التي اتخذها البابا فرانشيسكو في الممارسات التي تسمح للكاثوليك المطلقين والمعاد زواجهم بتناول "القربان المقدس"، كما أبدى دعما محدودا لآراء البابا الراحل بشأن المثليين.

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بابا الفاتيكان

أعلن الفاتيكان في الثامن من مايو/أيار 2025 انتخاب روبرت بريفوست بابا جديدا للفاتيكان وزعيما للكنيسة الكاثوليكية، متخذا اسم "ليو 14".

واختار مجمع الكرادلة بريفوست بابا رقم 267 خلفا للبابا فرانشيسكو الذي توفي في 21 أبريل/نيسان 2025 بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفي كلماته الأولى التي أدلى بها، دعا البابا الجديد إلى "بناء جسور الحوار". ويعد أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.