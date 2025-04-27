ميناء الشهيد رجائي بوابة إيران التجارية على العالم

ميناء الشهيد رجائي أحد أهم الموانئ التجارية في إيران. يقع في الشمال الشرقي من جزيرة قشم، وعلى بُعد 15 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، يعد بمثابة شريان حيوي للتجارة البحرية الإيرانية، إذ يساهم بأكثر من ثلث التجارة البحرية في البلاد.

موقع إستراتيجي

بفضل قربه من مضيق هرمز، يتمتع ميناء الشهيد رجائي بموقع إستراتيجي يجعله واحدا من أهم الموانئ في منطقة الخليج. فهو البوابة الرئيسية للنفط الإيراني إلى العالم، إضافة إلى اتصاله بشبكة السكك الحديدية الدولية وطريق الحرير التاريخي.

ويوفر الميناء ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية، إذ إن له علاقات بحرية مع أكثر من 80 ميناء دوليا، مما يعزز من دوره الحيوي في نقل البضائع والسلع بين الشرق والغرب.

من خلال تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة، يستقبل ميناء الشهيد رجائي كبريات السفن التجارية في العالم، وله القدرة على استقبال سفن الحاويات من الجيل السابع، التي تبلغ سعتها أكثر من 140 ألف طن، وفيه 20 رافعة جسرية من نوع "سوبر بوست باناماكس".

ويضم الميناء منطقة اقتصادية خاصة توفر للمستثمرين مزايا عديدة، تشمل الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام، إضافة إلى تسهيلات أخرى في مجالات النقل واللوجيستيك.

كما يتمتع المستثمرون في هذه المنطقة بفرص استثمارية متنوعة، مثل إنشاء مراكز لخدمات النقل داخل الميناء، وإنشاء خطوط أنابيب مشتركة للمنتجات النفطية، فضلا عن إنشاء مجمعات سياحية وتجارية في موانئ أخرى مثل نخل ناخودا وهرمز.

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أكبر ميناء تجاري

ويُعد ميناء الشهيد رجائي أكبر ميناء تجاري في إيران، إذ تمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، ويقع في موقع إستراتيجي على مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، مما يبرز أهمية الموقع إقليميا ودوليا.

كما أن هذا الميناء سبق أن تعرض لهجوم إلكتروني عام 2020، نسبته تقارير إلى إسرائيل، وتسبب حينها في اضطرابات واسعة.

ورغم التحديات التي يواجهها الميناء بسبب العقوبات الاقتصادية والحروب التجارية العالمية، فهو علامة فارقة في التجارة البحرية الإيرانية، وبفضل موقعه الإستراتيجي، وبنيته التحتية المتطورة، والفرص الاستثمارية الكبيرة، يبقى هذا الميناء ركيزة أساسية في الاقتصاد الإيراني.

وقد شهد الميناء يوم 26 أبريل/نيسان 2025 انفجارا عنيفا أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 700 جريح، فضلا عن الأضرار المادية في جزء من محطة الحاويات.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، كما رجح التلفزيون الإيراني وجود حاويات بها مواد قابلة للاشتعال في المخزن الذي تعرض للانفجار.

وتزامن الانفجار مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بينما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه لا علاقة لإسرائيل بالانفجار.