ساناي تاكايتشي أول امرأة ترأس الحزب الحاكم في اليابان

سياسية يابانية من الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولدت عام 1961 في محافظة نارا، وشغلت عددا من المناصب أبرزها وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات. وعام 2025 أصبحت أول امرأة تُنتخب زعيمة للحزب الحاكم، مما جعلها أبرز المرشحين لتكون أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.

المولد والنشأة

وُلدت ساناي تاكايتشي يوم 7 مارس/آذار 1961 بمحافظة نارا في اليابان. وكان والدها يعمل في إحدى الشركات التابعة لمجموعة تويوتا للسيارات، كما شغلت والدتها وظيفة في شرطة محافظة نارا.

وعام 2004 تزوّجت من النائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكو ياماموتو، لكن الزواج انتهى بالانفصال عام 2017 إثر خلافات سياسية، لكنهما أعلنا زواجهما مجددا عام 2021.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرّجت تاكايتشي عام 1980 من المدرسة الثانوية، وقُبلت في جامعتي واسيدا وكيئو، وهما من أعرق الجامعات الخاصة في اليابان، غير أن والديها فضّلا التحاقها بجامعة وطنية، فاختارت جامعة كوبه.

وعام 1984 نالت درجة البكالوريوس من كلية إدارة الأعمال بالجامعة ذاتها، ثم التحقت بمعهد ماتسوشيتا للسياسة والاقتصاد.

وعام 1987 سافرت إلى الولايات المتحدة للعمل، ثم عادت إلى اليابان عام 1989. وفي مارس/آذار من العام ذاته بدأت عملها مقدمة برامج في قناة أساهي التلفزيونية، ثم انتقلت عام 1990 إلى قناة فوجي.

المسار المهني

بدأت تاكايتشي مسيرتها السياسية مطلع تسعينيات القرن الـ20 حين خاضت عام 1992 انتخابات مجلس الشيوخ، غير أنها لم تحصل على ترشيح رسمي من الحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي العام التالي ترشحت مستقلة في الانتخابات العامة الأربعين لمجلس النواب، وفازت بالمقعد فانطلقت مسيرتها البرلمانية.

وبعد إعادة انتخابها عام 1996، انسحبت تاكايتشي من الحزب الذي كانت تنتمي إليه بسبب خلافات سياسية داخلية، والتحقت بالحزب الليبرالي الديمقراطي. وفي يوليو/تموز 1998، عُيّنت نائبة لوزير التجارة والصناعة في حكومة رئيس الوزراء كيزو أوبوتشي، وهو أول منصب تنفيذي تتولاه.

وواصلت تاكايتشي حضورها البرلماني بفوزها عام 2000 في الانتخابات العامة الـ42، والعام التالي تولت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والعلوم في مجلس النواب، ثم إدارة قسم الخطب العامة بالحزب الليبرالي الديمقراطي في فبراير/شباط 2002.

إعلان

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، أصبحت نائبة لرئيس الوزراء مكلفة بشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة ضمن حكومة جونيتشيرو كويزومي بعد التعديل الوزاري.

وفي انتخابات عام 2003 خسرت مقعدها النيابي أمام مرشح الحزب الديمقراطي الياباني، لكنها استعادت موقعها السياسي عام 2005 في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي عينتها قيادته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه رئيسة لمكتب الأبحاث والمعلومات في الحزب.

وبين عامي 2006 و2008، توسعت مهامها التنفيذية والحزبية، إذ تولّت في سبتمبر/أيلول 2006 منصب وزيرة دولة لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية، والسياسات العلمية والتكنولوجية، والشؤون الاجتماعية وسلامة الغذاء ضمن حكومة شينزو آبي الأولى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، قادت اللجنة الفرعية للسياسات الصناعية في قطاع النسيج، إلى جانب اللجنة الخاصة بالشباب في مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي.

وبعد فقدان الحزب أغلبيته عام 2009، خسرت تاكايتشي مقعدها في الدائرة الفردية، لكنها عادت إلى البرلمان عبر نظام التمثيل النسبي، وأصبحت عضوا في مجلس النواب للمرة الخامسة، كما تم تعيينها عضوا في لجنة الاتهام القضائي. وفي انتخابات سبتمبر/أيلول 2009 العامة، أعيد انتخابها لعضوية مجلس النواب في دورته رقم 45.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، تولّت رئاسة مكتب العلاقات العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي، ثم أصبحت في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته رئيسة لمجلس أبحاث السياسات بالحزب، إلى جانب إعادة انتخابها لعضوية مجلس النواب في الدورة الـ46.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 عينها آبي وزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات في حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري، وتولت مسؤوليات إدارية وتواصلية واسعة. وأعيد انتخابها مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2014 لعضوية مجلس النواب في دورته الـ47، محافظة على منصبها الوزاري في الحكومة الثالثة لآبي.

وواصلت تاكايتشي تولّي وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بعد التعديل الوزاري عام 2015، ثم أُعيد تعيينها العام التالي في المنصب نفسه، إلى جانب مسؤوليات الضمان الاجتماعي ونظام الرقم الضريبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ترأست مقر الأمن السيبراني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 أصبحت رئيسة لجنة القواعد والإدارة في مجلس النواب.

وعام 2021 انتُخبت رئيسة لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو منصب رفيع مكّنها من الإشراف على صياغة السياسات العامة للحزب وتحديد أولوياته الوطنية.

وفي أغسطس/آب 2022 توسعت مهامها ضمن الحكومة الثانية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد التعديل الوزاري، وتولّت منصب وزيرة الأمن الاقتصادي ثم وزيرة الدولة لسياسة العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2025 أعلنت رسميا تاكايتشي ترشّحها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وبعد منافسة قوية فازت في الجولة الثانية من الانتخابات في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

إعلان

وفازت تاكايتشي على وزير الزراعة شينجيرو كوازومي، ابن رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كوازومي، وهي المرة الثانية التي تصل فيها إلى جولة حاسمة لانتخابات رئاسة الحزب.