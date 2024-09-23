من علي كركي الذي استهدفته إسرائيل بغارة في الضاحية الجنوبية؟

علي كركي قائد عسكري في حزب الله اللبناني استهدفه الجيش الإسرائيلي بغارة جوية على حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024.

وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية ولبنانية إن كركي هو القائد العسكري الثالث في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية يوم 30 يوليو/تموز 2024 وإبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي أيضا في المنطقة نفسها يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024.

شغل علي كركي أيضا منصب عضو المجلس الجهادي في حزب الله، وقائد الجبهة الجنوبية للحزب، وحاولت إسرائيل اغتياله في فبراير/شباط 2024 في بلدة النبطية، لكنها السيارة التي استهدفتها كانت مموهة ولم يكن فيها.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن علي كركي أشرف على جميع تحركات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي وبلدات شمال إسرائيل أثناء إسناد الحزب للمقاومة في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.

وفيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن نجاح الغارة الإسرائيلية في قتل كركي، أفادت وسائل إعلام تابعة للحزب أن عملية الاغتيال فشلت.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الاحتلال استخدم في الغارة التي استهدفت كركي 6 صواريخ موجهة، وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن مصيره غير معروف.