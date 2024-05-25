مراد العضايلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن

سياسي إسلامي أردني، وناشط في المجال الطلابي والإغاثي الإنساني، كرس حياته في مواقع شتى دعما للقضية الفلسطينية، وفي غضون السنوات الست الأخيرة فاز -لدورتين متتاليتين- بمنصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعتبر أحد أكبر الأحزاب الأردنية.

وفي منتصف مايو/أيار 2024 اختير في منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ومن ثم استقال من منصب الأمين العام للحزب. وقد حصل على ثقة مجلس شورى الجماعة أمام منافسه القيادي الإسلامي الشيخ حمزة منصور.

المولد والنشأة

ولد مراد عبد الحميد العضايلة يوم 18 يوليو/ تموز1965 في محافظة الكرك جنوب الأردن، وهو الأوسط بين أشقائه العشرة.

تزوج من أمامة خريسات ابنة القيادي في الحركة الإسلامية والنائب السابق في البرلمان الأردني الشيخ إبراهيم خريسات، وأنجبا 7 أبناء، 6 أولاد وبنتا.

النشاط الطلابي

انتقل العضايلة بعد حصوله على الثانوية العامة للعيش في العاصمة عمان، وتخرج في الجامعة الأردنية في تخصص بكالوريوس زراعة عام 1988، وفي أثناء دراسته الجامعية نشط في العمل الطلابي، وكان ضمن قيادة الاتجاه الإسلامي في اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية.

غير أن اهتماماته بالسياسة والقضية الفلسطينية والعمل الإغاثي والإنساني دفعاه ليصبح رئيسا للجنة فلسطين النقابية بين عامي 1996 و2003، ونشط العضايلة في العمل النقابي في نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، وشغل منصب أمين سر النقابة عدة سنوات.

التجربة السياسية والنقابية

عرف العضايلة باهتمامه الشديد بالقضية الفلسطينية، ودفاعه عنها في كافة المحافل المحلية والعربية، وتم انتخابه عام 1991 رئيسا لقسم العلاقات العامة في لجنة المناصرة الإسلامية للشعب الفلسطيني، ثم انتخب مديرا للجنة بين عامي 1993 و1999.

كما عمل العضايلة مديرا لدائرة الرعاية المجتمعية في جمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة للحركة الإسلامية منذ عام 2000 وإلى عام 2014، إلى أن فصلته الإدارة المؤقتة للجمعية، التي تم تعيينها من قبل الحكومة الأردنية عام 2006.

شغل العضايلة رئاسة دائرة فلسطين في جماعة الإخوان المسلمين بين عامي 1998 و2006، كما انتخب عضوا لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عام 2006، ثم انتخب بعد ذلك أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردنية عام 2018 خلفا للراحل محمد عواد الزيود.

وفي العام 2022 أعاد المؤتمر العام للحزب انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب لدورة ثانية، وفي يوم 18 مايو/أيار 2024 انتخبه مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين مراقبا عاما للجماعة، خلفا للمهندس عبد الحميد الذنيبات.

الوظائف والمسؤوليات