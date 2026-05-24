تراجع واردات سول النفطية من الشرق الأوسط بـ 37% خلال أبريل

أظهرت بيانات كورية جنوبية تراجعا حادا في واردات البلاد من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط خلال أبريل/نيسان الماضي، في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة يونهاب عن بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بلغت نحو 8.46 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت 10.96 ملايين طن.

وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% إلى نحو 4.49 ملايين طن، رغم استمرار المنطقة كمصدر رئيسي لواردات كوريا النفطية.

وانخفضت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي واردات كوريا الجنوبية بمقدار 12.1 نقطة مئوية، من 65.2% في أبريل/نيسان 2025 إلى 53.1% الشهر الماضي.

كما تراجعت واردات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد نفطي لكوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% لتبلغ نحو 2.146 مليون طن.

وفي المقابل، ارتفعت واردات النفط الخام من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81.6% لتصل إلى 1.4 مليون طن، بعد تحرك حكومي لتأمين الإمدادات عبر إرسال مبعوث خاص إلى أبوظبي.

كما أظهرت البيانات تراجعا حادا في واردات النفط من العراق والكويت بنسبة 42.4% و98.2% على التوالي، لتصل إلى نحو 800 ألف طن و10 آلاف طن فقط، بينما توقفت واردات النفط من قطر بالكامل.

في المقابل زادت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 13.4% إلى نحو 2.145 ملايين طن، ما قلص الفارق بينها وبين السعودية إلى نحو 1000 طن فقط، بعدما كان يبلغ 1.45 مليون طن في مارس/آذار الماضي.