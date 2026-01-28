سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء.

وخلال الأسبوع الجاري، سجل الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا، حيث انخفض سعر صرف الدولار بنحو 50 قرشا.

وترصد "الجزيرة مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

46.99 جنيها للشراء مقابل 47 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

47 جنيها للشراء مقابل 47.10 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

46.94 جنيها للشراء مقابل 47.04 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

46.92 جنيها للشراء مقابل 47.02 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الأهلي الوطني

47 جنيها للشراء مقابل 47.02 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

47 جنيها للشراء مقابل 47.10 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

47 جنيها للشراء مقابل 47.12 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

46.93 جنيها للشراء مقابل 47 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي

47 جنيها للشراء مقابل 47.10 جنيها للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان

46.95 جنيها للشراء مقابل 47 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي

47 جنيها للشراء مقابل 47.10 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

46.90 جنيها للشراء مقابل 47 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.04 جنيها للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي

47.02 جنيها للشراء مقابل 47.12 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك "كريدي أجريكول"

46.95 جنيها للشراء مقابل 47.05 جنيها للبيع.