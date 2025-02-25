أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الاثنين أنه يؤيد استثمارات أميركية لاستغلال المعادن الإستراتيجية الموجودة في الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الجيش الروسي، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية "نحن مستعدون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا التاريخية الجديدة التي أعيدت إلى روسيا، هناك بعض التحفظات، نحن مستعدون للعمل مع شركائنا -بمن فيهم الأميركيون- في المناطق الجديدة"، معددا مناطق مختلفة -بينها سيبيريا والشرق الأقصى- في روسيا حيث توجد هذه العناصر النادرة.

وأضاف الرئيس الروسي خلال المقابلة بعد استدعاء حكومته لاجتماع بشأن موارد البلاد من المعادن النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية أن روسيا رائدة في العالم من حيث الاحتياطيات، وأنها تملك احتياطيات أكبر بكثير من تلك الموجودة في أوكرانيا ويجب أن تستغلها أكثر.

شركاء أجانب

وقال بوتين "نحن مستعدون أيضا لجذب شركاء أجانب إلى ما تسمى أراضينا الجديدة، أراضينا التاريخية التي عادت لتكون جزءا من روسيا"، في إشارة إلى المناطق التي احتلتها روسيا في أوكرانيا خلال هجومها العسكري.

وكشف أنه يستطيع التأكيد على أن الشركات الأميركية والروسية "على تواصل" وتناقش مشاريع اقتصادية مشتركة مرتبطة بحل النزاع في أوكرانيا.

إعلان

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى دفع أوكرانيا للتوقيع على اتفاق يمنح بلده حق الوصول إلى احتياطياتها من المعادن الثمينة.