إقالة محافظ بنك السودان المركزي وآمنة التوم تخلفه بالمنصب

أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وعيّن بدلا منه آمنة ميرغني حسن التوم.

بذلك تصبح آمنة ميرغني حسن التوم أول سيدة تتولى هذا المنصب في السودان.

وذكرت تقارير صحفية أن الإقالة جاءت عقب خلافات حادة داخل الحكومة حول سياسات تصدير الذهب وآليات إدارة عائداته.

رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بإعفاء محافظ بنك السودان وتعيين السيدة آمنة التوم خلفا له بورتسودان 13-10-2025 (سونا) أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بإعفاء، السيد برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي. كما…

وحسب تقارير، نشب الخلاف خلال اجتماع رسمي في مجمع الوزارات ببورتسودان، وتمسك المحافظ برعي الصديق بقرار حصرية تصدير الذهب عبر البنك المركزي، في حين أصر ممثلو الشركات المصدّرة على حقهم في التصدير المباشر من دون وساطة البنك.

وأيد وزير المالية، جبريل إبراهيم، موقف الشركات، مما أدى إلى تصاعد التوتر داخل الاجتماع.

آلية جديدة

وكان محافظ البنك المركزي المقال، قال في حوار مع الجزيرة نت نُشر مؤخرا إن صادرات الذهب تتم بطريقة الدفع المقدم، أي أن قيمة الحصيلة يتم تحويلها لصالح المصدّر في البنك الذي يتعامل معه مقدما، وبالتالي لا مجال للحديث عن عدم توريد عائدات صادرات الذهب.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تطوير آلية جديدة لتسعير الذهب داخليا بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية أخرى بما يقلل الفجوة مع السعر العالمي ويحدّ من التهريب والذي يعتبر السعر المجزي أهم عامل فيه.

من آمنة ميرغني؟

وحسب مصادر سودانية، فإن آمنة ميرغني هي خريجة كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بدرجة الشرف قسم إدارة الأعمال، وحاصلة على ماجستير المحاسبة والتمويل من جامعة الجزيرة، ونالت شهادات مهنية في إدارة الموارد البشرية من ثيري بالمملكة المتحدة، وشهادة شرم بالولايات المتحدة، وتأهلت بورش عمل متعددة ودورات تدريبية ومؤتمرات كثيرة وتأهيل في كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات والسعودية ومصر.

شغلت آمنة عام 2019، منصب مدير عام الأسواق المالية ببنك السودان وهي إدارة مختصة بالنقد الأجنبي، ومن ثم تم تعيينها مديرا عاما لمجموعة تنمية الصادرات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ثم عينت مديرا عاما لشركة مطابع السودان للعملة.