تقارير كأس العالم

إثارة وندية لا تنسى.. تاريخ المواجهات الأفريقية الآسيوية في كأس العالم

على مدار أكثر من 30 عاما وتحديدا منذ نسخة الولايات المتحدة عام 1994، كانت المواجهات الآسيوية الأفريقية مليئة بالإثارة وحافلة بالندية، وفي مونديال عام 2026 ثمة مواجهات أخرى بين فرسان القارتين تلوح في الأفق.