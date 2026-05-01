تقارير كأس العالم

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بأقلام المحررين

"اقتصاد كأس العالم".. كيف بنى الفيفا ثروته المليارية؟

في هذا التقرير نرصد رحلة قرن تحول فيها “فيفا” من اتحاد دولي لكرة القدم إلى إمبراطورية مالية تتجاوز إيراداتها 7.6 مليارات دولار، كما نرصد كيف تحول كأس العالم من حالة قومية إلى صناعة ترفيه بالمليارات.

Published On 2/6/2026

صراع الأجيال بمونديال 2026.. كيف يهدد لامين جمال ومبابي وهالاند عرش ميسي ورونالدو؟

بين الرقصة الأخيرة للأساطير والظهور المونديالي الأول لماكينات الأهداف، تترقب الجماهير صراع الأجيال المحتدم في نسخة عام 2026، حيث يستعد ميسي ورونالدو لتسليم راية المجد لورثتهما الجدد.

Published On 28/5/2026
خاص بالجزيرة نت

ثلثا الكوكب حول الشاشات.. هل يغامر الرعاة بإنفاق المليارات على كأس العالم؟

بين طفرة المليارات الخمسة في نسخة قطر عام 2022 ورهانات المونديال الأكبر في التاريخ؛ كيف تحول كأس العالم من مجرد ترفيه رياضي إلى المحرك الاقتصادي الأكثر ربحية وجاذبية لعمالقة المال على مستوى العالم؟

Published On 27/5/2026

إثارة وندية لا تنسى.. تاريخ المواجهات الأفريقية الآسيوية في كأس العالم

على مدار أكثر من 30 عاما وتحديدا منذ نسخة الولايات المتحدة عام 1994، كانت المواجهات الآسيوية الأفريقية مليئة بالإثارة وحافلة بالندية، وفي مونديال عام 2026 ثمة مواجهات أخرى بين فرسان القارتين تلوح في الأفق.

Published On 26/5/2026
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