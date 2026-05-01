تقارير كأس العالم

نحو ربع المشاركين في المونديال.. لاعبون ولدوا في بلدان ويلعبون لأخرى
تضم المنتخبات الـ48 التي ستخوض نهائيات كأس العالم في عام 2026 العديد من اللاعبين الذين لا يمثلون البلدان التي وُلِدوا فيها.
تضم المنتخبات الـ48 التي ستخوض نهائيات كأس العالم في عام 2026 العديد من اللاعبين الذين لا يمثلون البلدان التي وُلِدوا فيها.
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