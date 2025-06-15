العناية السليمة بالبشرة الجافة.. خطوات بسيطة لبشرة ناعمة وصحية

تُعد البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة حساسية وتطلبا للعناية، فهي لا تعاني فقط من فقدان النضارة، بل تواجه أيضا تحديات مثل الحكة والتقشر والتشقق. ولأن جمال البشرة يبدأ من العناية اليومية السليمة، فإن فهم احتياجاتها واختيار المنتجات المناسبة يشكّلان الخطوة الأولى نحو ترطيب فعّال وملمس ناعم يدوم.

يؤكد مركز العناية بالبشرة في مدينة شتوتغارت الألمانية أن البشرة الجافة تفتقر إلى كل من الرطوبة والدهون، مما يجعلها عرضة للتلف والتهيج. ولذلك، لا بد من اتباع روتين عناية متكامل يراعي هذه الاحتياجات.

مواد مرطبة

يوصي المركز باستخدام منتجات عناية غنية بمرطبات فعّالة مثل:

أحماض أوميغا 3 الدهنية

اليوريا

زيت اللوز

زيت زهرة الربيع المسائية

زيت الجوجوبا

كما تُعد المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك ذات فعالية خاصة، إذ تسهم في احتفاظ الطبقة العليا من الجلد بالماء، مما يمنح البشرة مرونة أكبر ومظهرا صحيا مقاوما للجفاف.

ولتأثير فعّال، ينبغي ترطيب البشرة الجافة مرتين يوميا، باستخدام كريم نهاري، وآخر ليلي أكثر غنى بالدهون والمواد المرطبة.

تجنّب التهيّج

من الضروري أيضا الابتعاد عن مسببات التهيّج، ومنها:

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مستحضرات التقشير التي تحتوي على الكحول

الاستحمام بماء ساخن لفترات طويلة

الإفراط في تنظيف البشرة

ومن المفيد قضاء بعض الوقت على شاطئ البحر، إذ إن الهواء المشبع بأملاح البحر يُحسّن من رطوبة الجلد بشكل طبيعي.

متى تستشيرين الطبيب؟

إذا استمر جفاف البشرة رغم العناية والالتزام بالنصائح السابقة، فقد يكون الأمر مؤشرا على مشكلات صحية أعمق، مثل:

التهاب الجلد التأتبي

الصدفية

داء السكري

قصور الغدة الدرقية

وفي هذه الحالات، يُنصح بمراجعة طبيب مختص لتحديد الأسباب ووصف العلاج المناسب.