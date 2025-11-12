لا داعي للقلق.. خطوات بسيطة لإزالة بقع المكياج من الملابس

وسط إيقاع الحياة السريع وضغط اللحظات الصباحية، قد تتحول التفاصيل الصغيرة إلى مواقف مزعجة، كأن تترك لمسة سريعة من كريم الأساس أو أحمر الشفاه أثرا واضحا على الثوب الأنيق الذي تم اختياره بعناية. وفي حين يبدو الموقف طارئا وصعبا، فإن التعامل معه لا يحتاج سوى قليل من الهدوء وبعض الحيل البسيطة التي تُعيد لملابسك نقاءها وأناقتها في دقائق.

لكن لا داعي للقلق، فبحسب خبراء الرابطة الألمانية لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات، هناك خطوات سريعة كفيلة بإزالة بقع المكياج دون إتلاف القماش، نستعرضها فيما يلي:

التصرّف بهدوء: ابدئي بإزالة المكياج الزائد برفق. استخدمي مناديل ورقية ناعمة أو قطعة قماش جافة، واضغطي بخفة على البقعة دون فركها. فالفرك القوي يجعل الصبغة تتغلغل في النسيج، بينما التربيت اللطيف يحافظ على نعومة القماش.

معالجة البقعة قبل الغسل: ضعي قطرة من مزيل البقع أو سائل الغسيل اللطيف مباشرة على المنطقة المتضررة. اتركيها لدقيقة واحدة، ثم افركي بخفة بأطراف الأصابع أو بقطعة قطنية صغيرة. يمكنكِ تجربة هذه الطريقة أولا على جزء غير ظاهر من الثوب للتأكد من ثبات اللون.

الغسل الذكي: اغسلي القطعة في الغسالة وفقا لتعليمات الملصق الداخلي على أعلى درجة حرارة مسموح بها. وللقماش الحريري أو الصوفي، يُفضَّل الغسل اليدوي بماء فاتر ومنظف مخصص للأقمشة الحساسة.

التكرار إن لزم الأمر: إذا لاحظتِ أن البقعة ما زالت ظاهرة بعد أول غسلة، فأعيدي الخطوات السابقة مرة أخرى. وفي أغلب الحالات، تختفي البقعة تماما بعد المعالجة الثانية، لتعود القطعة نظيفة كما كانت.

نصائح إضافية من خبيرات الأناقة

تجنّبي استخدام الماء الساخن فورا على بقع المكياج الزيتية، فقد يزيد من ثباتها.

احتفظي دائما بمناديل مبللة مزيلة للمكياج في حقيبتك، فهي تنقذك عند الطوارئ الصغيرة خارج المنزل.

وبعد تنظيف البقعة، علّقي القطعة في الظل ليجف القماش بلطف دون بهتان الألوان.

إن العناية بثوبك المفضل لا تقل أهمية عن اختيار أحمر الشفاه المناسب أو الإكسسوار المثالي. وبلمسات بسيطة وهادئة، يمكنكِ الحفاظ على أناقتك وثقتك في كل لحظة، حتى عندما يقرر المكياج أن "يترك بصمته" خارج المرآة.