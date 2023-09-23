دراسة حديثة: المجهود البدني والعلاقات الاجتماعية يحسنان أداء قلب المرأة

خلصت دراسة جديدة إلى أن ممارسة النساء الرياضة في الصغر تجعلهن يتمتعن بصحة قلب أفضل في الكبر، وبحثت الدراسة مدى إمكانية تخزين الاستفادة من المجهود البدني -على غرار المدخرات البنكية- من أجل تحسين أداء القلب في مراحل لاحقة من العمر.

وكشفت الدراسة العلمية -التي أجريت في أستراليا- عن أن النساء اللاتي يمارسن التدريبات الرياضية في مرحلة العشرينيات ينعمن بقلوب أكثر صحة في مراحل لاحقة من العمر.

وشملت الدراسة -التي أجريت في جامعة كوينزلاند الأسترالية- 479 امرأة، وكان يتم تسجيل معدل النشاط البدني الذي تمارسه المتطوعات كل 3 سنوات من بداية العشرينيات حتى بلغن منتصف الأربعينيات.





ممارسة الرياضة في مراحل العمر المبكرة

من جهته، يقول الباحث غريغور ميكيل من كلية الصحة العامة بجامعة كوينزلاند إن "الدراسة تهدف إلى استكشاف مدى إمكانية تخزين الاستفادة من المجهود البدني، على غرار المدخرات البنكية، من أجل تحسين أداء القلب والأوعية الدموية في مراحل لاحقة من العمر".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "سرعة النبض لدى النساء اللاتي كن يمارسن الرياضة في سن الشباب كان يبلغ في المتوسط 72 نبضة في الدقيقة، مقابل 78 نبضة للنساء اللاتي كن أقل نشاطا في المرحلة السنية من العشرينيات إلى الأربعينيات".

وتابع "انخفاض معدل النبض عادة يعني أن القلب يعمل بشكل أكثر فعالية، وهو ما يشير إلى أن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام يعود بالفائدة على صحة النساء، لا سيما قبل الانتقال إلى مرحلة انقطاع الطمث".

ودعت الدراسة إلى ضرورة تشجيع مبادرات الصحة العامة وممارسة الرياضة في مراحل العمر المبكرة، لما لها من انعكاسات صحية إيجابية في مراحل لاحقة من العمر.

أهمية العلاقات الاجتماعية القوية

ووجدت الدراسة الأسترالية الجديدة أيضا أن العلاقات الاجتماعية القوية والنشاط البدني منتصف العمر يمكن أن يساعد في منع تدهور الصحة على المدى الطويل.

وفي تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، قال الكاتب أندرو غريغوري إن التمتع بعلاقات مُرضية مع الزوج والعائلة والأصدقاء وزملاء العمل، إلى جانب ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل كل شهر، من شأنه أن يعزز صحتك الجسدية والعقلية.

ووجدت الدراسة أن العلاقات الجيدة مع الزوج والأقارب والأصدقاء والزملاء ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض متعددة طويلة الأمد في سن الشيخوخة، كما وجدت أنه كلما كانت هذه العلاقات أقل إرضاء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، زاد خطر الإصابة بعديد من الأمراض في وقت لاحق من الحياة.

وراجعت بيانات نحو 8 آلاف امرأة في أستراليا لا يعانين من 11 حالة مرضية طويلة الأمد، وتتراوح أعمارهن بين 45 و50 عامًا وقت بدء الدراسة عام 1996. وتكررت كل 3 سنوات، وكن يبلّغن عن مستويات رضاهن عن أزواجهن وأفراد أسرهن وأصدقائهن وعملهن وزملائهن.

دراسة لمدة 20 عاما

تتبعت الدراسة هؤلاء النساء، لمدة 20 عامًا، لمعرفة إذا ما أصبن بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو أو هشاشة العظام أو التهاب المفاصل أو السرطان أو الاكتئاب أو القلق.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي أبلغن عن أدنى مستوى من الرضا عن علاقاتهن الاجتماعية تضاعف لديهن خطر تطوير حالات مرضية متعددة مقارنة باللاتي أبلغن عن أعلى مستويات الرضا.

وكانت هناك نتائج مماثلة في كل نوع مختلف من العلاقات الاجتماعية، وفقًا للنتائج المنشورة أيضا بمجلة الطب النفسي العام البريطانية.





تمرين الدراجة يحسن صحة القلب

ومع ظهور القاعات الرياضية، أصبح التدرب أكثر سهولة، ووجدت دراسة نشرتها "المجلة الأوروبية للقلب" أن لهذا التمرين قدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار النصف.

وحللت الدراسة صحة القلب والجهاز التنفسي لنحو 4500 شخص، نصفهم من النساء، وتوصلت لوجود علاقة بين زيادة مستويات اللياقة البدنية وزيادة مستويات صحة القلب، كما وجد الأطباء المشرفون على الدراسة أن لتحسن اللياقة فوائد جمة على صحة القلب.

من ناحيتها، توافق الطبيبة باربارا كوبسون على ما توصلت إليه الدراسة، وتقول إن "نمط الحياة يساعد في تحسين صحة القلب ومنع حدوث النوبات القلبية، وإجراء التمرينات الرياضية داخلة في ذلك". وتوصي بالتمرين المعتدل لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.