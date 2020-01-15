10 صفات يعشقها الرجل في المرأة أكثر من الجمال

تبدأ العلاقات الجيدة بالانجذاب المتبادل، إلا أنها قد تفشل على المدى الطويل إذا كان الزوجان يفتقران للتوافق.

ولمعرفة ما الذي يبحث عنه الرجال عندما يريدون الدخول في علاقة ملتزمة، أورد موقع هير بيوتي في تقريره عشر صفات يعشقها الرجل في المرأة أكثر من الجمال، فما هي؟

1. المتحلية بحس المغامرة

يعشق الرجال النساء اللواتي يعشن الحياة على أكمل وجه، ويشمل ذلك الاستعداد لخوض تجارب جديدة وعدم الخوف من المخاطرة، وذلك بممارسة الرياضات المثيرة على غرار التجديف بالكاياك والمشي مسافات طويلة في الجبال والقفز بالمظلات، وهذا يعزز من جاذبية المرأة على خلاف المرأة النمطية.

2. المرأة المتفهمة

يعد وجود الخلافات في العلاقات الزوجية أمرا طبيعيا، ومع ذلك يمكن أن يؤدي العناد للبؤس. وفي الواقع، يقدر الرجال النساء القادرات على التفاوض وإيجاد حل يرضي كلا الشريكين، نظرا لأن الإيمان بمبدأ التفاوض يكون مفيدا خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل مهمة مثل تربية الأطفال معا.

3. الواثقة من نفسها

المرأة التي تثق بنفسها، وتقدر قيمتها تكون محل إعجاب، ويمكن أن يحب الرجل الفتاة ذات الوجه الجميل والشخصية اللطيفة المتصالحة مع نفسها نظرا لأنها تكون بذلك أكثر سعادة.

4. الواثقة ثقة كاملة بزوجها

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، لا يمكن لأي شريك أن يبقي الآخر تحت المراقبة 24 ساعة، كما أن الشعور بالغيرة وجنون العظمة لن يضمنا السعادة، لهذا يفضل الرجال النساء اللواتي لا يشككن في إخلاص شريكهن.

5. المتحلية بروح الدعابة

تحلي المرأة بروح الدعابة يضمن حياة سعيدة بين الزوجين، نظرا لأن حس الفكاهة يخفف من توتر الحياة اليومية.

6. المتقبلة للعيوب

من مفاتيح العلاقة الصحية إدراك أن شريك حياتك ليس مثاليا، والرجال يفضلون نساء لا ينتقدن كثيرا ولا يسعين لتغييرهم. وفي الواقع، يكمن نجاح العلاقات الزوجية في تقبل الآخر على حاله.

7. غير الدرامية

النساء اللواتي يمتلكن منظورا صحيحا للحياة يضمنّ علاقة ناجحة مع أزواجهن، فالحياة مليئة بالتحديات التي ينبغي أن نتعامل معها بسلاسة بعيدا عن السلوكات الدرامية.

8. الحنون

يحب الرجل المرأة الرقيقة الدافئة الحنون، حتى عندما تلتقي بأصدقائه وعائلته.

9. المبدعة

الإبداع والروح الخلاقة يضفيان جمالا على العلاقة. وتحظى النساء اللواتي يفاجئن أزوجهن بكتابة قصة أو رسم صورة له، بفرصة كبيرة للفوز بقلبه إلى الأبد.

10. تتخذ القرارات بأريحية

عدم القدرة على اتخاذ القرار أمر مثير لإحباط الرجال، إذ عادة ما تكون المرأة غير راضية عن القرارات التي يتخذها زوجها، ولذلك أن يحب الرجال النساء اللواتي يعبرن عما يردن بشكل مباشر.