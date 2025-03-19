ثورة الهواتف ثلاثية الطي تتألق في معرض برشلونة 2025

تمثل الهواتف ثلاثية الطي تطورا جديدا في عالم التقنيات المحمولة، ودخلت شركات التصنيع في سباق محموم على تقديم أنحف وأخف هواتف بشاشات متعددة تتحول من هاتف عادي إلى جهاز لوحي كامل.

واستعرضت الحلقة بتاريخ 2025/3/19 -من برنامج "حياة ذكية" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- أحدث التقنيات والابتكارات في معرض برشلونة للتقنيات النقالة، حيث استعرض البرنامج الهواتف ثلاثية الطي، وتقنيات التصوير الثورية، والأجهزة فائقة النحافة، إضافة إلى أجهزة مبتكرة أخرى تعكس مستقبل التكنولوجيا المحمولة.

وأوضحت الحلقة أن الهواتف ثلاثية الطي سرقت الأضواء في المعرض، حيث كشفت هواوي عن هاتفها الثلاثي الطي الأول من نوعه عالميا، والذي يتحول من هاتف بشاشة 6.4 بوصات إلى جهاز لوحي بشاشة 10 بوصات عند فتحه بالكامل.

وعلى الرغم من مزاياه المتعددة وسماكته المنخفضة، إلا أن سعره المرتفع البالغ 2700 دولار قد يحد من انتشاره.

وفي المقابل، جاءت شركة تكنو لتشعل المنافسة بقوة من خلال هاتفها "فانتوم ألتميت تو ثري فولد"، الذي يتميز بنحافته المذهلة التي لا تتجاوز 8 مليمترات وهو مطوي بالكامل.

ويوفر الجهاز شاشة عملاقة بمقاس 10 بوصات عند فتحه، وزُوّد بمفصل متطور يتحمل أكثر من ألف طي.

ومع اقتراب إطلاق هاتف أيفون إير وهاتف جالكسي إس 25 إيج، تبدو المنافسة في سوق الهواتف فائقة النحافة على وشك الاشتعال.

فقد كانت شركة تكنو سباقة بإطلاق هاتفها "تكنو سبارك سليم"، الذي يتميز بسماكة 5.75 مليمترات فقط، ورغم نحافته إلا أنه يضم بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير/ساعة.

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كما يأتي الهاتف بشاشة آموليد بمقاس 6 بوصات وحواف منحنية أنيقة ومعدل تحديث عالٍ.

وأفردت الحلقة فقرة لشركة أوكيتل التي كشفت عن هاتف مصمم خصيصا للمغامرين وعشاق الطبيعة، ويتميز ببطارية هائلة تبلغ سعتها 22 ألف ملي أمبير/ساعة، تمكنه من العمل في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 5 أشهر.

كما زُوّد الهاتف بجهاز عرض مدمج بدقة "720 بي" (720p) وسطوع 200 شمعة، ومصباح "إل إي دي" (LED) ساطع بقوة 1200 شمعة.

ويتميز بأنه مقاوم للماء والغبار بشكل كامل ويتحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر، كما يضم كاميرا رئيسة بدقة 64 ميغا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الليلية، ويُباع بسعر 499 دولارا.

ومن ناحيتها، استعرضت سامسونغ مشروعها المستقبلي "موهان"، وهي نظارة تعمل بنظام أندرويد وتُعد نتيجة تعاون طويل الأمد مع غوغل.

ومن المتوقع أن تصل إلى الأسواق العام المقبل، لتكون أول نظارة تستخدم منصة أندرويد.

وتتميز نظارة موهان بتصميم كامل يغطي الرأس وتقدم مجال رؤية واسعا مع شاشات عالية الجودة، وسيتمكن المستخدمون من التنقل عبر خرائط غوغل والاستمتاع بالأحداث الرياضية بزاوية رؤية واسعة والوصول إلى جيميناي للمساعدة في تخطيط السفر.

وبالتوازي، قدمت شركة شاومي تقنية "شاومي لايتنينغ لينك"، وهي عبارة عن نظام نقل بيانات مغناطيسي عبر دبابيس بوغو، يسمح بنقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى 10 غيغابت في الثانية.

واستخدمت الشركة هذه التقنية لإطلاق نظامها البصري "شاومي موجيكام" وهو عدسة كاميرا قابلة للتركيب مباشرة على الهاتف، مزودة بمستشعر أكبر بمرتين من المستشعر بحجم بوصة واحدة.

حاسوب بالطاقة الشمسية

وفي مجال الحوسبة، أوضحت الحلقة أن شركة لينوفو كشفت عن الحاسوب المحمول "يوغا سولار" الذي يعمل بالطاقة الشمسية، حيث تدمج في ظهره لوحة شمسية عالية الكفاءة.

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ويمكن لـ20 دقيقة فقط من أشعة الشمس المباشرة أن توفر ما يصل إلى ساعة واحدة من تشغيل الفيديو، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الحوسبة المستدامة.

كما كشفت الشركة أيضا عن لوحة مفاتيح للحاسوب تعمل بالطاقة الشمسية، ولا تحتوي على بطارية داخلية.

وفي المجالات الطبية قدمت شركة هواوي ساعة ذكية ترتقي بمفهوم العناية الصحية إلى مستوى جديد كليا، حيث تعد الأولى من نوعها التي تقيس ضغط الدم بدقة معتمدة طبيا.

وتحتوي هذه الساعة على كيس هوائي متطور مدمج في السوار ينتفخ كما تفعل أجهزة قياس الضغط التقليدية تمامًا، مما يمنح المستخدم قراءات موثوقة في أي وقت ومكان. ويبلغ سعر الساعة 499 يورو.