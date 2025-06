برقيات تقنية.. "غالاكسي إس 26" بذاكرة عشوائية أكبر ومتاعب تواجه صفقة مصمم "آيفون" و "أوبن إيه آي"

تنوي "سامسونغ" تغيير أسلوبها فيما يتعلق بمساحة الذاكرة العشوائية لهواتف "غالاكسي إس 26" القادمة في العام المقبل، إذ تطلق الشركة الهواتف مع مساحة ذاكرة تخزين عشوائية 16 غيغابايتا في مختلف الدول بعكس ما حدث مع "غالاكسي إس 25″، وذلك وفق تقرير نشره الموقع التقني "دبليو إف سي سي تيك" (wfcctech).

وذكر الموقع في تقريره بيانات خاصة من شركة "ماكواري" للأبحاث وصلت إلى أحد مستخدمي منصة "إكس" وقام بمشاركتها عبر حسابه، كما أشار إلى أن السبب وراء زيادة مساحة الذاكرة العشوائية واستخدامها في مختلف الدول هو الطلب المتزايد عن خدمات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف.

Macquarie expects that the RAM capacity of the Galaxy S series will increase to 16GB in 2026.

Meanwhile, the iPhone's RAM is expected to rise to 12GB in 2025, but remain at 12GB in 2026 as well. pic.twitter.com/bz26rbTYQR

