برقيات تقنية.. "غالاكسي إس 26" بذاكرة عشوائية أكبر ومتاعب تواجه صفقة مصمم "آيفون" و "أوبن إيه آي"

تنوي "سامسونغ" تغيير أسلوبها فيما يتعلق بمساحة الذاكرة العشوائية لهواتف "غالاكسي إس 26" القادمة في العام المقبل، إذ تطلق الشركة الهواتف مع مساحة ذاكرة تخزين عشوائية 16 غيغابايتا في مختلف الدول بعكس ما حدث مع "غالاكسي إس 25″، وذلك وفق تقرير نشره الموقع التقني "دبليو إف سي سي تيك" (wfcctech).

وذكر الموقع في تقريره بيانات خاصة من شركة "ماكواري" للأبحاث وصلت إلى أحد مستخدمي منصة "إكس" وقام بمشاركتها عبر حسابه، كما أشار إلى أن السبب وراء زيادة مساحة الذاكرة العشوائية واستخدامها في مختلف الدول هو الطلب المتزايد عن خدمات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف.

Macquarie expects that the RAM capacity of the Galaxy S series will increase to 16GB in 2026. Meanwhile, the iPhone's RAM is expected to rise to 12GB in 2025, but remain at 12GB in 2026 as well. pic.twitter.com/bz26rbTYQR — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 23, 2025

وأكد الموقع أن اعتماد "سامسونغ" على مساحة الذاكرة العشوائية الأكبر يضمن أداء أعلى للجهاز أثناء تشغيل مختلف التطبيقات فضلا عن إمكانية تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي محليا من الهاتف، وهو الأمر الذي كان حكرا على طراز "غالاكسي إس 25 ألترا" فقط.

وفضلا عن ذلك، أشار التقرير إلى أن "آبل" تدرس ترقية مساحة الذاكرة العشوائية في "آيفون 17" لتصبح 12 غيغابايتا للنسخة الرائدة منه "برو" و"برو ماكس" و8 غيغابايتات في النسخة القياسية مع احتمالية الاعتماد على مساحة ذاكرة عشوائية 12 غيغابايتا في جميع طرز "آيفون 18" الذي يليه.

تحديث جديد لهواتف آيفون يستهدف الجزيرة الديناميكية

من المتوقع أن تطلق "آبل" تحديثا جديدا في تصميم هواتف "آيفون" المستقبلية بحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني (Macrumors)، إذ تنوي الشركة تقليص حجم جزيرة النتوء الديناميكي في النسخ القادمة من هاتف "آيفون" مع تقديم تصميم جديد تماما للنسخة الاحتفالية بمرور 20 عاما على إطلاق أول هاتف "آيفون".

وأشار التقرير أيضا إلى أن "آبل" تنوي الاعتماد على مستشعر بصمة وجه مختفٍ تحت الشاشة في "آيفون 18" مع وجود ثقب وحيد في الشاشة للكاميرا متخلية بذلك عن نتوء الشاشة الذي كان جزءا من تصميم الهواتف خلال السنوات الماضية، ومع هذا التغيير تصبح هواتف "آبل" أقرب إلى هاتف الشاشة الكاملة.

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صفقة مصمم آيفون مع أوبن إيه آي تتعرض لانتكاسة

وعلى ذكر تصميم "آيفون"، يبدو أن صفقة جوني إيف المعروف بكونه مصمم "آيفون" مع "أوبن إيه آي" تواجه بعض الصعوبات، إذ حذفت جميع المواد الدعائية والموقع المخصص للإعلان عن الصفقة بشكل مفاجئ بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

ومن جانبها، أكدت "أوبن إيه آي" في بيان لـ"بلومبيرغ" أن الصفقة ما زالت في مسارها، مشيرة إلى كون حقوق الملكية هي السبب في حذف المواد الدعائية والإعلانية التي شاركتها عبر موقع منفصل، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم إيف وشركته هذا البيان.