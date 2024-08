كيف تعيد ضبط خوارزميات حساباتك على وسائل التواصل؟

خوارزميات حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي هي القوة الخفية التي تحدد المحتوى الذي يظهر أمامك، وبهذا تشكل تجربتك على الإنترنت بناءً على تفاعلاتك وإعجاباتك وعمليات البحث التي تقوم بها. وبرغم أن هذه الخوارزميات مصممة لتحافظ على تفاعلك وبقائك لأطول فترة ممكنة على المنصة، من خلال عرض المحتوى الذي يتماشى مع اهتماماتك، إلا أنها ليست مثالية.

فمع مرور الزمن، قد تجد أن صفحاتك أصبحت مزدحمة بالمنشورات التي لم تعد تجذب انتباهك. وإذا حدث هذا، قد يساعدك إعادة ضبط خوارزميات حساباتك على وسائل التواصل لكي تستعيد بعضا من السيطرة، وتتأكد أن المحتوى يعكس تفضيلاتك الحالية فعلا. لذا، إليك كيفية إعادة ضبط الخوارزميات عبر أهم منصات التواصل حاليا.

فيسبوك وإنستغرام

من المفترض أن خوارزمية الصفحة الرئيسية لحسابك على فيسبوك تتحدد بناءً على تفاعلاتك مع الأصدقاء والصفحات والمجموعات المختلفة. لكن إذا كانت صفحتك تبدو مزدحمة أو يظهر بها محتوى لا يناسبك، فيمكنك تجربة الآتي:

بإمكانك التحكم في تفضيلات صفحتك الرئيسية، من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين، ثم الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية، ومنها اختيار الصفحة الرئيسية (Feed).

وهنا يمكنك التحكم في اختياراتك المفضلة من الأشخاص والصفحات التي ترغب في رؤيتها أكثر، كذلك يمكنك إلغاء المتابعة للأشخاص الذين لا ترغب في رؤيتهم بصورة متكررة لكن تود الاحتفاظ بهم كأصدقاء، أو الاستفادة من خيار "الغفوة" وهي توفر لك إلغاء المتابعة مؤقتًا لمدة 30 يومًا. وبهذا ستحاول منح الأولوية للمحتوى الذي ترغب في رؤيته، مما يجعل صفحتك الرئيسية أكثر توافقًا مع اهتماماتك الحالية.

ويوجد خيار آخر بديل لصفحتك الرئيسية، فيمكنك الانتقال إلى الصفحات الأخرى في الجانب الأيسر من تطبيق فيسبوك. ويتيح لك هذا الخيار مشاهدة المحتوى فقط من الأشخاص المفضلين أو الأصدقاء أو المجموعات أو الصفحات التي تتابعها. وتمنحك هذه الطريقة مزيدًا من التحكم فيما تراه، لتتجاوز سيطرة الخوارزمية في صفحتك الرئيسية لصالح قوائم مخصصة.

أما بالنسبة لتطبيق إنستغرام، فيمكنك ضبط أو إعادة تعيين الخوارزمية، على غرار خوارزمية فيسبوك، لتناسب اهتماماتك بصورة أفضل.

وبإمكانك تعديل تفضيلات الإعلانات والمحتوى، من خلال الانتقال إلى ملفك الشخصي، ومنه الضغط على الخطوط الثلاثة أعلى اليمين، لتظهر بعدها قائمة الإعدادات، ثم الانتقال إلى مركز الحسابات (Accounts Center) ثم اختيار "تفضيلات الإعلانات" لتعديل ما تراه في صفحتك الرئيسية. وسيساعدك هذا في تحسين المحتوى والإعلانات التي تُعرض لك في الصفحة الرئيسية.

وبإمكانك كذلك إلغاء المتابعة للحسابات المختلفة، من خلال الضغط على النقاط الثلاث على المنشورات لإلغاء متابعة الحسابات التي لم تعد تفضلها. ويمكنك أيضًا إضافة الحسابات إلى قائمة المفضلة لرؤية المزيد من المحتوى الذي تقدمه هذه الحسابات.

ويمكنك أيضا الاستفادة من خيار "غير مهتم" في مقاطع الفيديو التي لا تناسبك، لكي تتوقف الخوارزمية عن اقتراح مقاطع فيديو مشابهة لها.

تطبيق تيك توك

تُعد صفحة "لك" (For You) في تيك توك أداة قوية لاكتشاف المحتوى الجديد على التطبيق، ولكنها قد تمتلئ سريعا بمقاطع فيديو لم تعد تناسب اهتماماتك. ويمكنك تجربة هذه الخطوات لإعادة ضبط الخوارزمية.

ويمكنك وضع علامة على الفيديوهات التي تظهر لك بأنك "غير مهتم". فمثلا عند مصادفتك لمقطع فيديو لا يثير اهتمامك، اضغط باستمرار على الفيديو حتى تظهر أمامك قائمة، اختر منها "غير مهتم". وهذه الطريقة مفيدة لتوجيه الخوارزمية تدريجيًا باتجاه جديد. ومن خلال التجربة، ستجد أن وضع علامة "غير مهتم" على مقاطع الفيديو بصورة مستمرة على مدار أسبوع قد يغير المحتوى الذي يقترحه تيك توك بصورة واضحة.

كما يمكنك تعديل سجل الإعجابات بمقاطع الفيديو، من خلال الانتقال إلى ملفك الشخصي بالضغط على الأيقونة في الزاوية اليمنى بالأسفل، ثم الضغط على أيقونة القلب لعرض الفيديوهات التي أعجبتك. وألغِ إعجابك بأي مقاطع فيديو لم تعد تعكس اهتماماتك الحالية عبر الضغط على علامة القلب.

ويساعد تعديل سجل إعجابك بمقاطع الفيديو على إزالة التفضيلات القديمة التي قد تؤثر على ترشيحات صفحة "لك".

والحل الأخير هو تحديث صفحة "لك" والبدء من جديد، ويمكنك هذا من خلال الانتقال إلى ملفك الشخصي، ثم اختيار الإعدادات والخصوصية، ومنها اختيار تفضيلات المحتوى، ثم الضغط على تحديث صفحة "لك" (Refresh your For You feed) ومنها اضغط على "استمرار" لإعادة الضبط.

وسيمحو هذا الحل كل ترشيحات صفحة "لك" بالكامل، مما يتيح لك البدء من جديد، وستبدأ الخوارزمية بعرض مقاطع الفيديو الجديدة بناءً على أحدث تفاعلاتك معها.

منصة يوتيوب

توصيات منصة يوتيوب لمقاطع الفيديو ترتبط بتاريخ مشاهداتك وتاريخ بحثك واشتراكاتك في القنوات المختلفة على المنصة. وإذا شعرت أن توصيات الخوارزمية لم تعد تمثل اهتماماتك، فإليك كيفية إعادة ضبطها:

أولا- يمكنك إعادة ضبط سجل المشاهدة، من خلال الذهاب إلى تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي، ثم الضغط على صورة ملفك الشخصي، ومنها الانتقال إلى الإعدادات، ثم إدارة السجل (Manage All History). ويمكنك ضبط الحذف التلقائي لسجل المحتوى الأقدم من 3 أو 18 أو 36 شهرًا، أو يمكنك حذف سجل المشاهدات بالكامل يدويًا.

وسيؤدي هذا إلى تغيير ملحوظ في المحتوى الذي تقترحه خوارزمية يوتيوب، خاصة إذا اخترت حذف سجل المشاهدات بالكامل.

وبإمكانك أيضًا إلغاء الاشتراك من القنوات من خلال الانتقال إلى تبويب الاشتراكات بالأسفل، ثم الضغط على "الكل" في الأعلى بجوار أسماء القنوات، وبعدها الضغط على أيقونة الجرس بجانب كل قناة ليظهر أمامك خيار إلغاء الاشتراك.

ويساعدك إلغاء الاشتراك من القنوات التي لم تعد ضمن تفضيلاتك في تحسين ترشيحات الخوارزمية، مما يضمن لك وصول المحتوى من القنوات التي تتناسب مع اهتماماتك الحالية.

ويمكنك كذلك تخصيص التوصيات، بالاستفادة بخيار "غير مهتم" أسفل الفيديوهات التي لا تهمك. وهذا يساعد الخوارزمية على معرفة ما لا ترغب في رؤيته. وسيؤدي تحديدك لتلك الفيديوهات بانتظام إلى الحفاظ على التوصيات في صفحتك الرئيسية بمرور الزمن.