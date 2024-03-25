بسعر منافس.. شاومي تجهز معارضها لاستقبال سيارتها الكهربائية الأولى

قال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي (Xiaomi) اليوم الاثنين إن هدفه من أول سيارة كهربائية للشركة هو أن تكون "السيارة الأفضل مظهرا والأسهل في القيادة والأذكى" وبسعر أقل من 500 ألف يوان (69424 دولارا)، حيث تستعد شركة صناعة الإلكترونيات الصينية لاستقبال الطلبات هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وستعلن الشركة مساء الخميس عن النطاق السعري الرسمي لها وتبدأ في تلقي طلبات الشراء للسيارة التي يطلق عليها اسم "إس يو 7" (SU7)، وإس يو اختصار لكلمتي سبيد ألترا (Speed Ultra).

وتعتبر تعليقات لي جن الرئيس التنفيذي لشاومي، والتي أدلى بها على حسابه الرسمي على ويبو (Weibo)، المرة الأولى التي تؤكد فيها الشركة الحد الأعلى للنطاق السعري للسيارة.

وتزايدت التوقعات بشأن السيارة منذ أن كشفت شركة شاومي عن السيارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلنت أنها تهدف إلى أن تصبح إحدى أكبر 5 شركات لصناعة السيارات في العالم.

وقد وصفها لي بأنها تمتلك تكنولوجيا قادرة على تحقيق تسارع أفضل من تيسلا، وسيارات بورشه الكهربائية.

وبدأت متاجر شاومي في الصين أيضا عرض السيارة يوم الاثنين، حيث اصطف العملاء المحتملون للحصول على نظرة قريبة على نسخة "المحيط الأزرق". بالإضافة إلى ذلك، حملت الشركة تطبيق شاومي كار (Xiaomi Car) على متاجر التطبيقات الصينية.

ستأتي "إس يو 7" في نسختين، إحداهما بمدى قيادة يصل إلى 668 كيلومترا بشحنة واحدة والأخرى بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، بينما يصل مدى طراز إس من تيسلا (Tesla’s Model S) إلى 650 كيلومترا.

وتسعى خامس أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين إلى التنويع في السيارات الكهربائية وسط ركود الطلب على الهواتف الذكية، وهي خطة أشارت إليها لأول مرة في عام 2021.

وتشمل شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى التي أبرمت شراكة مع شركات صناعة السيارات لتطوير السيارات الكهربائية، شركة الاتصالات العملاقة هواوي (Huawei) وشركة محركات البحث بايدو (Baidu).

وتعهدت شركة شاومي باستثمار 10 مليارات دولار في السيارات على مدى عقد من الزمن، وهي واحدة من اللاعبين الجدد القلائل في سوق السيارات الكهربائية في الصين الذين حصلوا على موافقة السلطات، التي كانت مترددة بسبب وفرة المعروض.

ويتم إنتاج سيارات شاومي من قبل وحدة تابعة لمجموعة بايك لصناعة السيارات المملوكة للدولة في مصنع ببكين بطاقة سنوية تبلغ 200 ألف سيارة.