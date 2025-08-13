المغرب ضد زامبيا في كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم، والتشكيلة المتوقعة، والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام مباراة زامبيا ضد المغرب غدا الخميس على ملعب نيايو، وتبدأ الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت الرباط (الخامسة مساء 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى وترتيبها كالتالي:

كينيا (7 نقاط) من 3 مباريات. أنغولا (4 نقاط) من 3 مباريات. الكونغو الديمقراطية (3 نقاط) من مباراتين. المغرب (3 نقاط) من مباراتين. زامبيا (دون نقاط) من مباراتين.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

🎥 ملخص المباراة: 🇰🇪 1-0 🇲🇦 كينيا تفوز على المغرب بهدف نظيف ضمن مواجهات المجموعة الأولى. 🙌 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPVqPq#TotalEnergiesCHAN2024pic.twitter.com/TmFCki2KYM — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 10, 2025

تشكيلة المغرب المتوقعة

1 مهدي حرار- 4 مروان الوادني- 20 محمد مفيد- 17 يوسف بلعماري- 3 أناس باش- 24 محمد ربيع حريمات- 8 خالد أيت أورخان- 13 بوشعيب العراسي- 19 أيوب مولوعة- 18 عماد رياحي- 25 أنس المهراوي.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة في المباراة الأخيرة أمام كينيا صفر-1 بعدما استهل "أسود الأطلس" مبارياته في البطولة بالفوز 2-0 على أنغولا.

نسخة تاريخية

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول شراكة، وهذا يمنحها طابعا استثنائيا على المستوى التنظيمي. وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، في حين تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.