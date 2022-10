منتخب كندا في كأس العالم.. طموحات كبيرة في ثاني ظهور بالمونديال

قبل استضافتها مونديال 2026 في تنظيم ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة والمكسيك، تتطلع كندا في مشاركتها الثانية بنهائيات كأس العالم، بعد مونديال المكسيك 1986، إلى تحقيق نتائج لافتة رغم أن قرعة المونديال وضعت المنتخب الكندي في مجموعة يصنفها الملاحظون بأنها قوية وصعبة.

أُسّس الاتحاد الكندي لكرة القدم في 1912، وبعد عام من ذلك انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما أصبح عضوا في اتحاد كرة القدم لدول أميركا الشمالية والكاريبي المسمى اختصارا "كونكاكاف" وذلك منذ نشأته في عام 1961.

وفي انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انتخب نيك بونتيس رئيسا ليخلف ستيف ريد.

ولعب المنتخب الكندي أول مباراة دولية في تاريخه يوم السابع من يونيو/حزيران 1924 عندما انهزم أمام نظيره الأسترالي 3 ـ2.

ويحتل منتخب كندا المركز 41 عالميا في ترتيب المنتخبات الصادر عن الفيفا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، علما أنه حقق في سنة 2021 قفزة تاريخية في التصنيف بارتقائه من المركز 72 إلى المركز 40 عالميا.

شارك الكنديون في مسابقة "الكأس الذهبية" (غولدن كاب)، المسابقة القارية الرسمية لمنتخبات كونكاكاف، لأول مرة في نسخة 1977، عندما أنهوا المسابقة في المركز الرابع وهي النتيجة ذاتها التي حققها في نسخة 1981، لكن إنجازه الأكبر كان في دورة 1985 عندما توّج باللقب الأول في تاريخه بعد تصدّر المجموعة النهائية أمام كوستاريكا وهوندوراس.

وفي سنة 2000 أحدث المنتخب الكندي المفاجأة عندما تُوّج بالكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد الفوز في النهائي 2-0 على منتخب كولومبيا الذي كان ضيف شرف في تلك النسخة.

ونتيجة لذلك التتويج، شارك منتخب كندا في كأس القارات 2001 التي دارت في كوريا الجنوبية واليابان واكتفى آنذاك بالدور الأول.

وخاض المنتخب الكندي مسابقة دوري الكونكاكاف في مناسبتين، وذلك في 2019 عندما أنهى السباق في المركز الخامس، وفي 2022 حين غادر منذ الدور الأول.

يعدّ المنتخب الكندي من المنتخبات المغمورة في تاريخ كرة القدم، إذ لم تسجل كندا في مختلف الأجيال أسماء لامعة في ملاعب الساحرة المستديرة باستثناء أتيبا هوتشينسون مهاجم بيشكتاش التركي وجوليان دي غوزمان لاعب لاكورونا الإسباني السابق.

لكن الجيل الحالي للكرة الكندية يضم عددا من اللاعبين البارزين وأبرزهم ألفونسو دايفيز مدافع بايرن ميونخ وستيفان إيستاكيو متوسط ميدان بورتو البرتغالي، اللذان كان لهما دور كبير في صدارة مجموعة منطقة كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم برصيد 28 نقطة.

The day we qualified for the 1986 Men's @FIFAWorldCup 🇨🇦⚽️#WeCANpic.twitter.com/KGGaIJLaSR

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) September 14, 2022