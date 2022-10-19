منتخب كندا في كأس العالم.. طموحات كبيرة في ثاني ظهور بالمونديال

قبل استضافتها مونديال 2026 في تنظيم ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة والمكسيك، تتطلع كندا في مشاركتها الثانية بنهائيات كأس العالم، بعد مونديال المكسيك 1986، إلى تحقيق نتائج لافتة رغم أن قرعة المونديال وضعت المنتخب الكندي في مجموعة يصنفها الملاحظون بأنها قوية وصعبة.

تاريخ منتخب كندا

أُسّس الاتحاد الكندي لكرة القدم في 1912، وبعد عام من ذلك انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما أصبح عضوا في اتحاد كرة القدم لدول أميركا الشمالية والكاريبي المسمى اختصارا "كونكاكاف" وذلك منذ نشأته في عام 1961.

وفي انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انتخب نيك بونتيس رئيسا ليخلف ستيف ريد.

ولعب المنتخب الكندي أول مباراة دولية في تاريخه يوم السابع من يونيو/حزيران 1924 عندما انهزم أمام نظيره الأسترالي 3 ـ2.

ويحتل منتخب كندا المركز 41 عالميا في ترتيب المنتخبات الصادر عن الفيفا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، علما أنه حقق في سنة 2021 قفزة تاريخية في التصنيف بارتقائه من المركز 72 إلى المركز 40 عالميا.

تاريخ كندا في البطولات القارية والدولية

شارك الكنديون في مسابقة "الكأس الذهبية" (غولدن كاب)، المسابقة القارية الرسمية لمنتخبات كونكاكاف، لأول مرة في نسخة 1977، عندما أنهوا المسابقة في المركز الرابع وهي النتيجة ذاتها التي حققها في نسخة 1981، لكن إنجازه الأكبر كان في دورة 1985 عندما توّج باللقب الأول في تاريخه بعد تصدّر المجموعة النهائية أمام كوستاريكا وهوندوراس.

وفي سنة 2000 أحدث المنتخب الكندي المفاجأة عندما تُوّج بالكأس الذهبية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد الفوز في النهائي 2-0 على منتخب كولومبيا الذي كان ضيف شرف في تلك النسخة.

ونتيجة لذلك التتويج، شارك منتخب كندا في كأس القارات 2001 التي دارت في كوريا الجنوبية واليابان واكتفى آنذاك بالدور الأول.

وخاض المنتخب الكندي مسابقة دوري الكونكاكاف في مناسبتين، وذلك في 2019 عندما أنهى السباق في المركز الخامس، وفي 2022 حين غادر منذ الدور الأول.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب كندا

يعدّ المنتخب الكندي من المنتخبات المغمورة في تاريخ كرة القدم، إذ لم تسجل كندا في مختلف الأجيال أسماء لامعة في ملاعب الساحرة المستديرة باستثناء أتيبا هوتشينسون مهاجم بيشكتاش التركي وجوليان دي غوزمان لاعب لاكورونا الإسباني السابق.

لكن الجيل الحالي للكرة الكندية يضم عددا من اللاعبين البارزين وأبرزهم ألفونسو دايفيز مدافع بايرن ميونخ وستيفان إيستاكيو متوسط ميدان بورتو البرتغالي، اللذان كان لهما دور كبير في صدارة مجموعة منطقة كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم برصيد 28 نقطة.

مشاركات منتخب كندا في كأس العالم

شارك منتخب كندا مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وكان ذلك في النسخة 13 التي استضافتها المكسيك في 1986، وأنهى فيها الكنديون مشاركتهم بسرعة من خلال 3 هزائم في الدور الأول للمجموعة أمام فرنسا (1-0) والمجر (2-0) والاتحاد السوفياتي (2-0).

أبرز لاعبي كندا في مونديال قطر

يعدّ المدافع ألفونسو ديفيز من أشهر لاعبي منتخب كندا الحالي، وواحدا من أفضل اللاعبين في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، وخاض اللاعب المولود في عام 2000 حتى الآن 34 مباراة دولية مع كندا.

كما يملك المنتخب لاعبين آخرين ينشطون في أوروبا مثل ميلان بوريان حارس مرمى النجم الأحمر ببلغراد الصربي، وجوناتان دافيد من ليل الفرنسي، وستيفان إيستاكيو من بورتو البرتغالي، وسيل لارين مهاجم كلوب بروج البلجيكي.

مدرب منتخب كندا

يتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب الكندي المدرب الإنجليزي جون هيردمان الذي يعدّ من المدربين القلائل في العالم الذين لم يحترفوا كرة القدم كلاعبين.

وبدأ هيردمان مهمته على رأس منتخب كندا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2018، ونجح في قيادته للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد 36 عاما على آخر مشاركة في المسابقة.

وشرع هيردمان (47 عاما) في تكوينه التدريبي في سن مبكرة جدا، وفي عمر الـ31 أشرف على منتخب نيوزيلندا للسيدات، ثم درّب منتخب كندا للسيدات أيضا منذ 2011 حتى 2018 تاريخ صعوده لقيادة منتخب الرجال الذي بلغ معه نصف نهائي الكأس الذهبية 2021 بجانب التأهل لمونديال 2022.

جدول مباريات كندا في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب الكندي الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وكرواتيا وصيفة بطل مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث في النخسة ذاتها.

وتستهلّ كندا مبارياتها بمواجهة بلجيكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب أحمد بن علي قبل ملاقاة المنتخب الكرواتي يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب خليفة بالدوحة، ثم يواجه المنتخب المغربي في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل في ملعب الثمامة.