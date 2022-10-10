ينفرد ملعب خليفة الدولي بين ملاعب مونديال قطر 2022 بتاريخه العريق؛ إذ استضاف بطولات كبرى، منها دورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا، والعديد من النسخ الخليجية.

وملعب خليفة أحد ملاعب بطولة كأس العالم الثمانية في قطر، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين، وباقي الملاعب هي: البيت، ولوسيل، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، و974.

يتميز ملعب خليفة الدولي بين ملاعب مونديال قطر 2022 بتاريخه العريق، إذ افتُتح عام 1976، واستضاف بطولات رياضية كبرى، منها دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، كما شهد مباريات في بطولات قارية وعالمية في كرة القدم، منها: كأس العالم للأندية في 2019، وكأس آسيا 2007، وكأس الخليج العربي أعوام: 1976 و1992 و2004 و2019.

وأُعيد افتتاح ملعب خليفة الدولي عام 2017 بعد 3 سنوات من أعمال التطوير الشاملة التي تم خلالها تطوير الملعب مع الحفاظ على أهم مميزاته، إذ استبدل القوس الأيقوني الذي استخدم منصة لإطلاق الألعاب النارية بحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 بقوس جديد، وأضيف إليه قوس آخر.

الموقع

يقع ملعب خليفة الدولي على بعد 11 كيلومترًا غرب وسط مدينة الدوحة.

ويقع الملعب ضمن مؤسسة "أسباير زون" التي تعد مركز التميز الرياضي في قطر، وتضم أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار للطب الرياضي، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي.





كان أول ملاعب مونديال قطر جاهزية لاستضافة كأس العالم 2022، بعدما أعيد افتتاحه رسميا خلال استضافته نهائي كأس الأمير في 19 مايو/أيار 2017، وذلك بعد اكتمال عملية تطوير شاملة للملعب ومرافقه.

وسائل النقل

تتعدد وسائل الوصول لملعب خليفة الدولي، وأيسرها مترو الدوحة؛ إذ تبعد محطة المدينة الرياضية (الخط الذهبي) عن الملعب 5 دقائق مشيا على الأقدام فقط.

ويمكن الوصول للملعب بحافلات النقل السريع المخصصة لهذا الغرض، التي توصل المشجعين على بُعد 23 دقيقة مشيا على الأقدام من الملعب.

وتنطلق الحافلات من وسط المدينة قبل 4 ساعات من بداية المباراة، وتغادر الحافلة الأخيرة إلى الملعب قبل ساعة واحدة من انطلاق صافرة البداية.

وتتوفر للمشجعين الذين لديهم تذاكر لأكثر من مباراة في اليوم نفسه خلال مرحلة المجموعات بالمونديال خدمة حافلة النقل السريع المجانية من ملعب إلى آخر، وتوفر هذه الخدمة التنقل المباشر بين الملاعب.

ويمكن استخدم تطبيق "هيا" (Hayya) للعثور على مواقع محطات الحافلات وحجز مقعدك، ويفضل أن يكون حجز المقاعد قبل 3 أيام على الأقل من موعد المباراة لضمان توفرها.

كما تتوفر مواقف للسيارات الخاصة بالقرب من الملعب وتفتح قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، وتغلق بعد ساعة ونصف الساعة من صافرة النهاية، وخصصت مواقف خاصة في مواقع مميزة لذوي الهمم.

سعة المدرجات والمباريات

يسع ملعب خليفة الدولي لـ40 ألف مشجع، وسيستضيف 8 مباريات في مونديال قطر في مرحلة المجموعات والدور ربع النهائي، إضافة إلى مباراة تحديد المنتخب صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022.

التصميم

ينفرد ملعب خليفة الدولي بتصميمه الذي يمزج بين العراقة والمعاصرة، ويشبه من بعيد محار اللؤلؤ بعد تجديد الواجهة وإضافة القوسين العملاقين المتصلين بواسطة كبلات شد ضخمة، وأُضيف للملعب مبنى جديد يحتوي على صالات لكبار الشخصيات، ويضم 61 جناحا فاخرا للضيوف وقاعة خاصة بالإعلاميين.

الاستدامة

بمجرد انتهاء كأس العالم، ستنضمّ مرافق الملعب الدولي، مثل مركز حمد للألعاب المائية، وحديقة أسباير، ومراكز الرياضات النسائية المُتخصِّصة إلى منطقة أسباير، لتخدم المجتمع على المستوى الاحترافي والرياضة للجميع.

كان ملعب خليفة الدولي أول ملعب بالعالم يحصل تصنيف فئة 4 نجوم من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، من نواحي التصميم والبناء والتشغيل، كما يتميز باستخدام تقنية تبريد ذكية للملعب والمدرجات وأنظمة إضاءة تقللان استهلاك الطاقة بنسبة 40%.

كما تم تركيب مظلة سقف جديدة ضخمة لكي يحصل المشجعون على التظليل الكافي للحفاظ على درجة حرارة مناسبة.

إستاد خليفة في #قطر سيكون اول ملعب رياضي مفتوح مكيف بالكامل وتصل درجه حرارته الى 9 في الصيف ! pic.twitter.com/zct38YSoYH — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) May 19, 2017

صديق للبيئة

شمل تطوير ملعب خليفة الدولي تنسيق الحدائق والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة، وتألفت الأعمال الكهروميكانيكية من إمدادات الطاقة والتوزيع والإضاءة وأنظمة التيار المُنخفض، بما في ذلك شبكة الكبلات المُنظمة للصوت والبيانات، والشبكة اللاسلكية، وكاميرات المراقبة، والوسائط السمعية والبصرية لأماكن الشخصيات المهمة، والعناوين العامة، والبنية التحتية للبث التلفزيوني.

ووفق سياسة الاستدامة التي انتهجتها دولة قطر، فقد تم تطوير نظام للصرف الجوفي، ونظام شامل لإدارة النفايات الصلبة، وشمل تطوير ملعب خليفة الدولي تصميم إمدادات المياه ومكافحة الحرائق وجمع مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تصريف مياه الأمطار وشبكات الري، إلى جانب محطات الضخ والخزانات ذات الصلة.

يشار إلى أن جميع الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 حصلت على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، ومن بينها 3 ملاعب حصلت على فئة 4 نجوم، بينما مُنحت الملاعب الأخرى فئة 5 نجوم.

وتم اعتماد منظومة "جي ساس" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضمن تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة لمجموعة من المعايير البيئية الصارمة.