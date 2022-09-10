يتفرد ملعب أحمد بن علي بين ملاعب كأس العالم 2022 قطر بأنه يقع في مدينة الريان التي تعدّ من أعرق المدن القطرية وموطن نادي الريان الرياضي ذي الشعبية الكبرى في البلاد، كما يحاكي تصميمه والمباني المحيطة به جوانب من الثقافة والتقاليد المحلية.

وملعب أحمد بن علي، أحد ملاعب بطولة كأس العالم الثمانية في قطر، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادم، وباقي الملاعب هي: خليفة الدولي، ولوسيل، والجنوب، والمدينة التعليمية، والبيت، والثمامة، و974.

جرى الإعلان عن جاهزية ملعب أحمد بن علي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما استضاف نهائي النسخة 48 من كأس الأمير، وشهد الملعب مباريات في مونديال العرب خلال مرحلة المجموعات.

وباعتباره أيقونة ملاعب كأس العالم، تم تشييد مركز تسوق ضخم "مول قطر" وفندق إلى جوار الملعب مباشرة، ليكون متكاملا ويمنح الجماهير كل ما يحتاجونه لقضاء وقت مميز طوال اليوم أو الإقامة بالقرب منه.

الموقع

يقع ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان التي تعدّ من أعرق المدن القطرية وموطن نادي الريان الرياضي، على بعد 20 كلم غرب العاصمة الدوحة.

وسائل النقل

يمكن للمشجعين الوصول إلى ملعب أحمد بن علي من خلال مترو الدوحة الجديد الصديق للبيئة القريب من الملعب، كما يمكن أن يستقلوا وسائل النقل العامة أو السيارات الخاصة التي تصل للملعب من عدة طرق حديثة منها طريق المجد.

سعة المدرجات والمباريات

يتسع الملعب لأكثر من 40 ألف مشجع، ويستضيف 7 مباريات في مونديال قطر من دور المجموعات حتى الدور ثمن النهائي.

التصميم

يحاكي تصميم الملعب والمباني المحيطة به جوانب من الثقافة والتقاليد القطرية، من خلال "واجهته الخارجية المتموجة" التي تعكس تموّجات الكثبان الرملية، في حين تصوّر الأشكال الهندسية المميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية، فضلاً عن التجارة المحلية والدولية.

الاستدامة

بفضل طبيعة مقاعده القابلة للتفكيك، من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد البطولة إلى 20 ألف مقعد، إذ ستفكّ مقاعد المدرّجات العلوية ليُعاد استخدامها في تطوير مشاريع ومرافق رياضية لتطوير كرة القدم حول العالم، وسيصبح الملعب بعد انتهاء المونديال مقرًّا لنادي الريان الرياضي، أحد أكثر الأندية القطرية شعبية.

وتم إنشاء نحو 10 ملاعب للتدريب في محيط ملعب أحمد بن علي، لتدريب فرق النادي ومنتخبات المونديال أيضا خلال كأس العالم.

وتم استخدام أكثر من 80% من مواد البناء من الملعب الأصلي لنادي الريان الذي كان يشغل الموقع سابقا، في حين جرى الاحتفاظ بالأشجار المحيطة بالملعب القديم بعناية، وزيادة المساحات الخضراء والأشجار لتكون متنفسا للجماهير التي يمكنها قضاء وقت ممتع وتناول الوجبات في مطاعم عالمية مختلفة، والتسوق في "مول قطر" القريب جدا من الملعب ومحطة المترو.

صديق للبيئة

يشار إلى أن جميع الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 حصلت على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، ومن بينها 3 ملاعب حصلت على فئة الأربع نجوم، بينما مُنحت الملاعب الأخرى فئة الخمس نجوم.

وقد جرى اعتماد منظومة "جي ساس" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضمن تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة مجموعة من المعايير البيئية الصارمة.