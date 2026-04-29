من المدار إلى القمر.. هل يتحول الفضاء إلى جغرافيا صراع جديدة؟

تشير تقارير وتحليلات حديثة إلى أن الفضاء لم يعد مجرد مجال علمي أو استكشافي، بل يتجه ليصبح بنية إستراتيجية واقتصادية متكاملة، تمتد من المدار الأرضي المنخفض إلى الفضاء القمري، مع احتمالات تصاعد التنافس حول السيطرة على "الممرات الفضائية" الحيوية.

ويشهد المدار الأرضي المنخفض (LEO) سباقا عالميا متسارعا لنشر آلاف الأقمار الصناعية ضمن شبكات مترابطة توفر اتصالات عالية السرعة ومنخفضة التأخير، وهذا التطور لم يعد تقنيا فقط، بل أصبح عنصرا جيوسياسيا، حيث تنظر إليه القوى الكبرى كجزء من البنية التحتية للأمن القومي والهيمنة المعلوماتية.

وفي هذا السياق، برزت تحذيرات من أن الفضاء القريب من الأرض قد يتحول إلى ساحة تنافس شبيهة بالممرات البحرية الإستراتيجية، مع قدرة بعض الأطراف على التأثير في تدفق البيانات والاتصالات وحتى الخدمات الحيوية عبر التحكم في البنية الفضائية.

الامتداد إلى الفضاء القمري.. "مضيق هرمز" في المدار

في موازاة ذلك، يطرح خبراء فكرة أكثر اتساعا، وهي أن الفضاء بين الأرض والقمر (Cislunar Space) قد يتحول مستقبلا إلى منطقة اختناق إستراتيجي، تشبه في أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية مضيق هرمز على الأرض.

ويستند هذا التصور إلى أن هذا المجال يحتوي على مسارات مدارية ونقاط عبور حيوية تمر عبرها المهمات الفضائية والاتصالات والمشاريع القمرية المستقبلية، ما يجعله قابلا نظريا لأن يصبح محورا للتنافس أو حتى "التحكم بالممرات الفضائية".

ومع توسع مشاريع مثل العودة إلى القمر وبناء بنى تحتية هناك، يزداد الحديث عن احتمال تشكل اقتصاد فضائي يعتمد على الموارد القمرية ومراكز البيانات وأنظمة الملاحة والاتصال المرتبطة به.

تشابهات لافتة.. من البحار إلى الفضاء

ويرى محللون أن ما يحدث اليوم ليس سوى امتداد لمنطق تاريخي قديم قائم على السيطرة على الممرات الحيوية، لكن هذه المرة خارج الأرض. فبعد أن كانت الطرق البحرية والمضائق تمثل نقاط النفوذ الحاسمة في الماضي، انتقل هذا الدور اليوم إلى المدار الأرضي المنخفض، حيث تتكدس الأقمار الصناعية وتتشابك المصالح.

أما في المستقبل، فقد يمتد هذا المنطق إلى الفضاء القمري ونقاط لاغرانج (نقاط في مدار الأرض حول الشمس)، التي تمثل ممرات ومدارات إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في التنقل والعمل الفضائي.

هذا التحول يعكس حقيقة أن الجغرافيا الإستراتيجية لم تعد محصورة في سطح الأرض، بل أصبحت متعددة الطبقات، تمتد من البحار إلى المدارات وصولا إلى الفضاء العميق.

البعد الأمني والاقتصادي

وفي هذا السياق، يتعزز التداخل بين الأمن والاقتصاد مع الاعتماد المتزايد على الأقمار الصناعية في تشغيل العالم الحديث، بدءا من الاتصالات العالمية، مرورا بأنظمة الملاحة وتحديد المواقع، وصولا إلى إدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية.

ومع هذا الاعتماد، يصبح أي خلل أو تعطيل في هذه الشبكات قادرا على إحداث تأثيرات فورية على الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع الدول إلى تطوير قدرات مراقبة وحماية في المدار، في إطار ما يشبه "الدفاع الفضائي" الذي يهدف إلى تأمين هذه البنية الحيوية الجديدة.

الصورة الكبرى.. نحو جغرافيا فضائية جديدة

في النهاية، يكشف هذا التحول في الفضاء عن حقيقة مزدوجة هي أنه بذاته مجال للفرص بقدر ما هو ساحة للتنافس. فبينما يمكن للأقمار الصناعية أن تربط العالم وتدعم التعليم والطب والاتصالات، فإن تحويل الفضاء إلى منطقة صراع قد يهدد هذه المكاسب التي يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.

لذلك، يبقى التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي ليس في السباق نحو السيطرة، بل في بناء قواعد تعاون تضمن أن تظل هذه البنية الفضائية في خدمة البشرية جمعاء، لا أداة ضغط أو نفوذ.