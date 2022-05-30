مياهها متدفقة طوال العام.. تعرف على عين العوجا أكبر محمية طبيعية تستولي عليها إسرائيل

يسيطر الاحتلال على أكثر من 98% من عيون المياه بالضفة الغربية، بسبب وجود معظمها في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، ويهاجم مصادر المياه الأخرى كالآبار الارتوازية بردمها أو إجبار الفلسطينيين على سحب كميات محددة منها.

أريحا والأغوار- يتوجه الفلسطيني غسان نجاجرة بين فينة وأخرى للاستجمام في عين العوجا (شمال مدينة أريحا) على الحدود الفلسطينية الأردنية، ويعدها واحدة من مناطق العيون والمياه التي يسهل وصول الفلسطينيين إليها في الضفة الغربية بسبب تضييق الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الأخرى.

وأعلنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي أنها ستضع يدها على منطقة عين مياه العوجا، وعلى 22 ألف دونم في محيطها، في إعلان عدّه مراقبون الأكبر للسيطرة على محمية طبيعية فلسطينية في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وجهة سياحية داخلية

بعد هذا الإعلان وصل نجاجرة إلى عين مياه العوجا، وصوّر المكان خشية أن الاحتلال بعد هذا القرار سيمنعه ويمنع آلاف الفلسطينيين من دخول المنطقة.

وكانت الشرطة السياحية الفلسطينية أحصت قرابة 600 ألف فلسطيني وسائح داخلي -من مختلف أرجاء فلسطين التاريخية- وصلوا إلى مدينة أريحا ومحيطها خلال فترة عيد الفطر بداية مايو/أيار الجاري، وتوجه نحو 200 ألف منهم لزيارة عين مياه العوجا خلال أسبوع فقط.

وتعد عين العوجا من المناطق الطبيعية الجميلة في محيط أريحا ومياهها متدفقة طوال العام، كونها تأتي من جبال القدس والخليل وبيت لحم، وتسيل إلى أن تغذي عيون المياه الممتدة في محافظة أريحا والأغوار التي تعد أخفض نقطة في العالم.

سيطرة على مصادر المياه

وتميزت عين العوجا هذا العام بكثافة المياه واستمراريتها، ورأى فلسطينيون مستجمون فيها أن الاحتلال استكثر عليهم هذه المياه وأراد التضييق عليهم.

ويسيطر الاحتلال على أكثر من 98% من عيون المياه في الضفة الغربية، بسبب وجود معظمها في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، ويهاجم مصادر المياه الأخرى كالآبار الارتوازية بردمها أو إجبار الفلسطينيين على سحب كميات محددة منها.

ويقول مدير عام وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في أريحا والأغوار إياد حمدان للجزيرة نت إن عين العوجا تعد الينبوع الرئيسي شمال أريحا الذي يغذي مساحات زراعية واسعة للفلسطينيين في المحيط ويسقي الماشية التي ترعى هناك.

ويرى حمدان أن القضية ليست فقط السيطرة على عين المياه في العوجا أو قنواته وجداوله التي تصب حتى نهر الأردن، التي هي عبارة عن عشرات الدونمات فقط، بل أعلن الاحتلال سيطرته على 22 ألف دونم.

أي أن الاحتلال يسعى للسيطرة على مصادر المياه والأراضي المحيطة، خاصة أن إعلان السيطرة يشمل هضابا وتلالا وجبالا تطل على عين المياه، بمعنى أن هناك مخططا استيطانيا ما يتم الاستعداد لتنفيذه، وفق حمدان.

منطقة أثرية أيضا

كما أن هذه المحمية الطبيعية فيها مجموعة من الكهوف الأثرية التي تعود للعصرين الحجري والبرونزي، أي أنها استخدمت من قبل الإنسان الأول الذي سكن المنطقة قبل أكثر من 5500 عام، وما زال الفلسطينيون يستخدمونها حتى اليوم في التوجه إليها والمبيت فيها مع مواشيهم.

ويضيف حمدان أن سلطة الاحتلال رغم أنها أجلت المشاريع الاستيطانية الكبيرة في الأغوار الفلسطينية، فإنها لم تتوقف في أعمالها التوسعية والاستيطانية في المكان.

استيطان سياحي

عمليات هدم البيوت مستمرة، آخرها في محيط منطقة الاستراحة ومنطقة صبيحة، وعمليات التضييق على المزارعين في أراضيهم أو رعاة الأغنام تزداد خاصة مع السيطرة على مصادر المياه، وكذلك إعلان السيطرة على محيط المناطق الأثرية كما حصل مؤخرا في محيط قصر "هيروديون" الشتوي في أريحا، حسب حمدان.

وينهي مدير عام وزارة السياحة والآثار الفلسطيني بالقول إن خطط التضييق على الفلسطينيين في الأغوار تهدف إلى دفعهم للرحيل وإخلاء الأرض، في مخطط لم يتم صرف النظر عنه، وإنما يبدو أنه يتم تنفيذه بروية حتى يسيطر الاحتلال في النهاية على الأغوار الفلسطينية كاملة، وينفذ مشاريعه الاستيطانية فيها التي لا تقتصر على بناء المستوطنات، بل على الاستثمار وإقامة المزارع والمناطق السياحية لمستوطنيه.