مئات الصحفيين والمتضامنين يعتصمون في لندن تنديدا باستشهاد أبو عاقلة

الجزيرة نت-لندن

شارك المئات من البريطانيين المناصرين للقضية الفلسطينية، ومعهم عرب وفلسطينيون، في اعتصام كبير نظمه "منتدى التفكير العربي" وسط العاصمة البريطانية لندن؛ تنديدا باغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في فلسطين، وطالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل وردعها عن الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ضد الصحفيين والمدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وتدفق على الاعتصام عشرات الصحفيين العرب والأجانب الذين احتشدوا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كما شارك فيه السفير الفلسطيني حسام زملط والنائب عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، إضافة إلى عدد من المتحدثين، ومن بينهم رئيس منتدى التفكير العربي في لندن محمد أمين، والصحفي محمد عايش الذي ألقى كلمة باسم الصحفيين العرب في بريطانيا.

وبدأ الاعتصام بكلمة ألقتها مراسلة الجزيرة في لندن مينا حربلو، تحدثت فيها عن مناقب الشهيدة، ووجهت فيها التحيات إلى الشعب الفلسطيني، وترحمت على الراحلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ووصفتها بأنها "صوت فلسطين".

وقال بلانت في كلمته أمام الحشود إن "الحكومة البريطانية مطالبة بموقف أكثر حزمًا تجاه الجرائم الإسرائيلية"، كما دعا إلى معاقبة إسرائيل بسبب الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "هذا يوم حزين جدا للديمقراطية، ورد فعل الحكومة البريطانية حتى الآن لا يزال غير كاف، نحن بحاجة لتحقيق مستقل، والحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن ذلك"، مشيرا إلى أن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تسببت في صدمة للبلاد، ولكل العالم.

وقال السفير حسام زملط إن "شيرين أبو عاقلة عاشت بطلة وماتت على أبواب مخيم جنين الذي يحمل رمزية كبيرة في الوجدان الفلسطيني"، وأضاف "نحن نعرف أن اغتيال أبو عاقلة يشكل صدمة للجميع، واغتيالها ليس فقط خسارة لنا في فلسطين وإنما هي خسارة لكل شريف وحر".

وشارك صحفيون من مختلف المؤسسات الإعلامية بلندن في الاعتصام الكبير، وحمل بعضهم لافتات تطالب شبكة "بي بي سي" أيضًا بالتوقف عن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي في تغطياتها وتعديل السياسات التي تتبناها في تعاملها مع القضية الفلسطينية.