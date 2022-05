وسط تضييقات من قوات الاحتلال.. دفن جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة

ووري جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة الثرى في مقبرة جبل صهيون في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وسط حضور حشد كبير من المشيعين مسلمين ومسيحيين.

وأقيمت في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة مراسم تشييع جثمانها، كما أدى مسلمون صلاة الجنازة عليها في المستشفى الفرنسي في القدس، حيث سجي الجثمان منذ أمس الخميس.

واحتشد المئات في فناء المستشفى ونظموا وقفة بالأعلام الفلسطينية رددوا خلالها هتافات تكرم الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة وتندد بقرار الاحتلال الذي منع رفع الأعلام الفلسطينية في منزل عائلة الفقيدة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على موكب تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، وحاصرت المستشفى الفرنسي حيث انطلق موكب التشييع، وبمجرد تحرك الموكب اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.

واشترطت قوات الاحتلال نقل جثمان شيرين عبر سيارة وقامت بنزع العلم الفلسطيني عنها ومنعت الفلسطينيين من اللحاق بجثمان الزميلة الراحلة.

واستنكرت شبكة الجزيرة "بأشد عبارات الشجب والتنديد" اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وفي ردود الأفعال على الاعتداء الإسرائيلي على موكب التشييع، قال الناطق باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة إن اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة يظهر حقيقة الاحتلال المجرم.

وندد الناطق باسم حماس بانتهاك قوات الاحتلال لحرمة الموت وحرمة المستشفى الذي خرج منه جثمان أبو عاقلة، ولم يتورع عن قمع المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة.

ودعا الناطق باسم حماس العالم والأنظمة التي طبعت مع الاحتلال لتصويب مسارها تجاه القضية الفلسطينية.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يكشف فاشية الاحتلال وحقده وإرهابه.

ووصفت الحركة ما جرى بالجريمة وعدته محاولة لاستكمال اغتيال الحقيقة التي بدأت بالرصاصة التي أطلقت على شيرين، وتستمر بمحاولة محو أثرها وانتزاعها من قلوب الناس.

وأضافت الحركة أن -ما سمّته- "الاعتداء الفاشي" على جنازة شيرين أبو عاقلة دليل دامغ على ارتكاب جنود الاحتلال لهذه الجريمة، مضيفة أنه لم تعد هناك قيمة ولا حاجة إلى التحقيق لوضوح الأمور وضوح الشمس.

كما أدانت الخارجية القطرية بشدة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج جثمان شيرين أبو عاقلة من المستشفى وقمع مسيرة التشييع، وقالت إن سلطات الاحتلال لم تكتف بقتل شيرين بدم بارد، بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة.

وجددت الخارجية القطرية دعوتها إلى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة الاغتيال.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنها تشعر "بألم شديد إزاء الصور التي ظهرت خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة".

في السياق ذاته، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، كريس مورفي، إن الاعتداء على نعش شيرين أبو عاقلة مروع.

وأضاف -في تغريدة- أن فريقه يعمل على الحصول على إجابات بشأن ما حدث.

This is awful to watch. I’m traveling in Connecticut today but I have my team working to get answers about what happened here. https://t.co/82PLKHEA39

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 13, 2022