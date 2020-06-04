لبنان.. وفاة محسن إبراهيم أحد قادة اليسار التاريخيين

أعلن في العاصمة اللبنانية بيروت عن وفاة محسن إبراهيم أحد القادة التاريخيين لليسار اللبناني والعربي، وهو أحد مؤسسي حركة القومين العرب.

وقد ساهم إبراهيم -الذي توفي عن عمر يناهز الـ85 عاما- في تأسيس منظمة العمل الشيوعي وتولى منصب الأمين التنفيذي للحركة الوطنية بعد اغتيال رئيسها كمال جنبلاط عام 1977.

كما أطلق مع الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام في الأراضي الفلسطينية حدادا على وفاته.