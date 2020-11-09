البث الحي
سياسة|نمسا

الشرطة النمساوية تداهم عشرات المراكز والمنازل استهدافا للإخوان وحماس

النيابة النمساوية تنفي وجود علاقة بين حملة المداهمات والهجوم الدامي الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي (الأوروبية)
النيابة النمساوية تنفي وجود علاقة بين حملة المداهمات والهجوم الدامي الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي (الأوروبية)
9/11/2020

شنّت الشرطة النمساوية صباح اليوم الاثنين حملة مداهمة واسعة في 4 مناطق مختلفة من البلاد، شملت أكثر من 60 موقعا على ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وألقت القبض على 30 شخصا.

وأعلنت النيابة العامة، أن تلك الحملة "ليست على ارتباط" بالاعتداء الذي وقع قبل أسبوع في العاصمة فيينا وأسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك بأن التحقيق الذي بدأ قبل حوالى عام يستهدف "أكثر من 70 مشتبها به وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس وتدعمهما".

وشددت النيابة النمساوية في بيان لها على أن الحملة "جاءت نتيجة تحقيقات مكثفة وشاملة أجريت منذ أكثر من عام في جرائم العمل ضد مصلحة الدولة، والانتماء لتنظيم إجرامي، وتكوين جمعية إرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وشملت المداهمات مناطق شتايرمارك وكارينثيا والنمسا السفلى وفيينا، وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر (Karl Nehammer) -في بيان له- إن المداهمات تهدف إلى "قطع جذور الإسلام السياسي، ونعمل بكل قوتنا ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللاإنسانية".

وأوضحت وسائل الإعلام النمساوية أن المداهمات بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم ووصفتها بأنها "واسعة النطاق" ضد أكثر من 70 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنه "جرى تفتيش أكثر من 60 شقة ومبنى سكنيا، ومحلات تجارية ومقار جمعيات، وصدرت أوامر بعرض 30 مشتبها به للاستجواب الفوري".

وذكرت الصحف النمساوية أنه حسب نتائج التحقيق حتى الآن فإن "ممثلي الإخوان المسلمين في النمسا -وبغض النظر عن بلدانهم الأصلية- يؤيدون أنشطة منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية"، حسب وصفها.

وأضافت أن حماس تأسست عام 1987 "كفرع من جماعة الإخوان المسلمين، هدفها تدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة إسلامية وعاصمتها القدس، لذلك ينظر إلى هذه الإستراتيجية لحماس على أنها جزء من الإستراتيجية الشاملة لجماعة الإخوان المسلمين".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

4 قتلى بهجمات فيينا.. النمسا تؤكد أن المهاجم متعاطف مع تنظيم الدولة وإدانات دولية واسعة

قال قائد شرطة فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع في قلب فيينا مساء أمس الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

المزيد من سياسة

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد فوزه.. هل سيكرر بايدن سيناريو أوباما في سحب قوات بلاده من العراق؟

قوات أميركية خلال انتشار سابق لها عام 2016 قرب الموصل (رويترز)

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

بعد وقف القتال.. قوة روسية في ممر لاتشين ووفد تركي يلتقي رئيس أذربيجان ودعوات بأرمينيا للانقلاب

الأكثر قراءة

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أميركا.. ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويجهز ميزانية 2022 والديمقراطيون يضمنون النواب وينتظرون الحسم بالشيوخ

آبل تسخر من ويندوز.. لماذا؟

إما معه أو تكون ضده.. ميسي و"نظامه الإرهابي" في برشلونة

أولهاتس: ميسي إمبراطور برشلونة وملكه في نفس الوقت (رويترز)