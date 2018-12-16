مدير كير: سنطلق مؤسسة لرعاية الديمقراطية كان خاشقجي نواتها الأولى

قال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن الأسابيع القادمة ستشهد إطلاق مشروع مؤسسة لرعاية الديمقراطية وضع الصحفي السعودي جمال خاشقجي أسسها قبل أشهر من مقتله، مؤكدا أن خروجه إلى النور سيكون تكريما لروح خاشقجي.

وعلى هامش مشاركته بمنتدى الدوحة أمس السبت، قال عوض "خاشقجي كمواطن سعودي وفيّ لبلاده وللعالم العربي ولحرية الشعوب والصحافة، كان ينوي إطلاق مؤسسة لرعاية الديمقراطية ورفع وعي الشعوب والاهتمام بحرية التعبير والصحافة ومراقبة أداء الديمقراطية من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف مدير "كير" أن هذا المشروع تقليد منتشر في معظم دول العالم لكنه غائب عن العالم العربي.

وأوضح عوض أنه كان يعمل على هذا المشروع بالتعاون مع خاشقجي، وأنه كان على وشك الإطلاق لولا "استشهاد خاشقجي" لذا فإن خروج هذا المولود إلى النور سيكون تكريما لروح خاشقجي الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر قبل الماضي.