الكركديه من أكثر المشروبات الرمضانية شهرة في الدول العربية، لكن بعد معرفة فوائده، ربما لن يصبح مشروبا منعشا على موائد إفطار رمضان فقط، بل سيصبح المشروب المفضل للكثيرين على مدار العام.

ولشاي الكركديه نكهة فاكهية منعشة يستمتع بها الكثيرون ساخناً أو مثلجاً، ويشربه كثير من الناس بسبب فوائده الصحية المحتملة، بينما تُظهر بعض الأبحاث أنه قد تكون له مخاطر محتملة أيضا خصوصا عند تناوله بكميات كبيرة.

فوائد الكركديه

لقرون طويلة، استخدم الناس بذور الكركديه والزهور والأوراق والسيقان، في الطعام والطب التقليدي، واليوم يستخدم في عدة وصفات مثل المربى بنكهة الكركديه والجيلي والصلصات والعصائر الباردة، كما أنه يُشرَب ساخنا باعتباره من أنواع الشاي المُنكه.

ويحظى الكركديه بشعبية خاصة في شمال وغرب أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويستخدم في علاج مشكلات متعددة من ارتفاع ضغط الدم إلى عسر الهضم.

الفوائد الصحية للكركديه

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج والأنثوسيانين. وتعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل الجسم.

تسبب الجذور الحرة ضررًا للخلايا التي تساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، بينما يستخدم جسمك مضادات الأكسدة الخاصة به لمحاربة أضرار الجذور الحرة، وقد تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أيضًا دورًا في الوقاية من الأمراض.

الكركديه وعلاج الالتهابات

يلعب الالتهاب دورًا في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والربو والألزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد سجلت بعض الدراسات دورا مفيدا للكركديه كمضاد للالتهابات.

فوائد الكركديه لضغط الدم

في عدد من التجارب السريرية، تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى البشر.

ومع ذلك، يشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الكركديه والعلاجات العشبية الأخرى تخفض ضغط الدم بشكل طفيف، ولا يمكن استبدال الكركديه بالأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.

فوائد الكركديه للكبد

قد يساعد شاي الكركديه في تحسين صحة الكبد، فقد أظهرت دراسة أجريت على حيوان الهامستر أن شاي الكركديه قد يساعد في تقليل علامات تليف الكبد، خاصة لمن يعانون من الكبد الدهني المصاحب عادة لزيادة الوزن، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالفشل الكبدي.

فوائد الكركديه لخفض الوزن

تظهر العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا للكركديه في إنقاص الوزن، مما قد يساعد في منع السمنة، لكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص الكركديه، وهو شكل أكثر تركيزًا من مشروب الكركديه. لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان شاي الكركديه ينتج نفس النتيجة.

فوائد الكركديه للقولون

يعمل الكركديه كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على إزالة الصوديوم من الجسم، مما يساهم في التبول الطبيعي وحركات الأمعاء.

​​فوائد الكركديه للبشرة

بالإضافة للفوائد الصحية للكركديه، فإن له فوائد مذهلة للبشرة ومقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يعرف الكركديه بقدرته على تثبيط نشاط إنزيم الإيلاستاز، المسؤول عن تكسير الإيلاستين، وهو البروتين الذي يسمح للعديد من الأنسجة في الجسم باستعادة شكلها بعد تمددها أو تلف البشرة، ويكافح الكركديه بفعالية الشيخوخة عن طريق شد البشرة.

الكركديه وتوحيد لون البشرة

ويمكن أن تحدث البقع الجلدية بسبب عدد من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك التعرّض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة إنتاج الميلانين والوراثة.

ونظرًا لتأثير التقشير الطفيف للأحماض العضوية الموجودة في الكركديه، بما في ذلك حامض الستريك وحمض الماليك، فإنه يساعد على تسريع دوران الخلايا، مما ينتج عنه لون بشرة أكثر تناسقًا.

كما أن للكركديه تأثيرًا مضادًا للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تهدئة الجلد الملتهب، مما يجعله مناسبًا لأصحاب البشرة الحساسة جدًا.

فوائد الكركديه للشعر

يمنع الكركديه ظهور قشرة الرأس خاصة في البشرة الدهنية، ولخصائصه المضادة للميكروبات، فإنه يحد من نمو الخميرة المسببة للقشرة على فروة الرأس، ويفك قشرة الرأس من بصيلات الشعر، ويمنع تكرار تكونها.

كما يرطب الشعر بعمق، حيث يحبس الرطوبة في الخصلات ويعيد مرونة خيوط الشعر، وتمنع الألياف الصمغية التقصف وترطب الشعر لتجعله ناعمًا.

فوائد الكركديه لإطالة الشعر

يعد وضع الكركديه مع زيت جوز الهند أسهل طريقة لنمو الشعر، إذ يعمل المزيج على تعزيز نمو الشعرعن طريق تقليل فقدان البروتين.

فوائد الكركديه للشعر الأبيض

يمنع الكركديه ظهور الشيب المبكر، كان أنه يستخدم صبغة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض والرمادي، وتساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فيه على إنتاج الميلانين، وهو الصبغة الطبيعية التي تمنح الشعر لونه الطبيعي.

هل الكركديه آمن؟

تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الكركديه آمنًا عند تناوله في الطعام. ومع ذلك، من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه بعض الأعشاب والنباتات.

وبحسب كليفلاند كلينك، فإن في الجرعات العالية جدًا، قد يتسبب الكركديه في تلف الكبد.

أضرار الكركديه على الحامل

وهناك مخاوف تتعلق بتناول الكركديه أثناء فترة الحمل، فقد تتسبب مركبات فيتويستروغنز الموجودة في شاي الكركديه في حدوث مضاعفات أثناء الحمل. على سبيل المثال، قد تؤدي إلى الولادة المبكرة، لذلك إذا كنت حاملاً أو مرضعا، فمن الأفضل تجنبه والبحث عن بديل له.

أفضل طريقة لتناول الكركديه

يتوفر الكركديه بعدة أشكال:

الشاي: يمكنك صنع شاي الكركديه عن طريق نقع براعم الكركديه المجففة في الماء المغلي، أو حتى في الماء البارد أيضا.

المسحوق: يمكنك أيضًا شراء مسحوق الكركديه، وهو مصنوع من أجزاء نباتية مجففة مطحونة طحنا ناعماً. اخلط المسحوق بالماء لعمل المشروب.

المستخلص: مستخلص الكركديه هو شكل سائل مركز من المكملات، يمكنك شراؤه من قسم الأطعمة الصحية أو تجار المكملات العشبية.

ويوصي خبراء التغذية بشرب شاي الكركديه بدلاً من المسحوق أو المستخلص، لضمان نقاء المكونات وقوة التركيز.