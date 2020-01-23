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اشرب قهوتك كأنك في الأقصى.. حملة في مقاهي قطر للتذكير بقضية القدس

عماد مراد-الدوحة

"اشرب قهوتك كأنك في الأقصى" حملة مبتكرة في 23 مقهى بمختلف أنحاء العاصمة القطرية الدوحة، تهدف إلى إحياء قضية الأقصى في قلوب شباب العرب والمسلمين بطريقة غير مألوفة.

وتقضي الحملة التي نظمتها رابطة "شباب لأجل القدس-الفرع النسائي"، بأن تقدم المقاهي المشاركة فيها مشروباتها في أكواب عليها رسائل تذكر بقضية الأقصى والمرابطين فيه، فضلا عن وجود شاشات تعرض لقطات من مدينة القدس، وبعض اللافتات التي تلخص الهدف من الحملة، بالإضافة إلى الأغاني التي عزفت ألحان صمود تلك المدينة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

والهدف من الشكل غير المألوف للحملة هو الوصول إلى شريحة الشباب العربي والإسلامي وتعريفهم بقضية فلسطين، وإبراز الجانب الجمالي والروحي والمعرفي للمدينة المقدسة. كما حرص المنظمون على أن تكون الرسائل على الأكواب باللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

المصدر : الجزيرة
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