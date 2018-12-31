اقتحامات غير مسبوقة للأقصى في 2018

كشفت معطيات نشرتها دائرة الأوقاف الإسلامية عن تزايد غير مسبوق في أعداد مقتحمي المسجد الأقصى من المستوطنين والمتطرفين اليهود خلال العام 2018.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب إن نحو 29800 متطرف شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى خلال هذا العام، بزيادة حوالي 17% عن العام الماضي.

وأكد الخطيب أن كل هذه الاقتحامات تجري تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة وبقرار سياسي إسرائيلي، مشددا على أن كافة المؤشرات والإحصائيات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأقصى.

وقال في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن كافة الإجراءات لن تثني دائرة الأوقاف الإسلامية وعموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية.

وأكد الخطيب أن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم واعتداء على وصاية ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت من باب المغاربة الذي يستولي الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال ما تبقى من القدس عام 1967 على فترتين الأولى صباحية والثانية بعد الظهر.

ويشارك في الاقتحامات وزراء ونواب كنيست بعد سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز لأعضاء الكنيست "بزيارة" المسجد الأقصى بانتظام مرة كل ثلاثة أشهر، وهو قرار قوبل بتنديد فلسطيني واسع.