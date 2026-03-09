إسرائيل تهاجم مواقع لإطلاق الصواريخ والأمن الإيراني وتستعد لحرب تستمر شهرا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- إنه بدأ موجة جديدة من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني وسط إيران، في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين استعدادهم لحرب مستمرة لمدة شهر.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان على تلغرام- أنه استهدف منشأة لإنتاج محركات الصواريخ وعدة مواقع لإطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى، ومقار قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 واشنطن بوست: ترمب يلبي رغبات نتنياهو لكنهما قد يدفعان الثمن end of list

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله اللبناني مرة أخرى في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف قصف صاروخي لقاعدة جوية في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

رد إيراني

ودوت صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ، داعيا السكان للدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

إسرائيل تستعد لحرب لمدة شهر

من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قادة في الجيش أن إسرائيل تستعد لمواجهة مع إيران تستمر لمدة شهر على الأقل، مؤكدين أنه يجب ألا تخف حدة القتال لتدمير منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مدعين أن منصات إطلاقها انخفضت من حوالي 460 منصة إلى ما يقرب من 150 منصة.

وعلى الرغم مما وصفته الصحيفة بالمكاسب العسكرية، فإنها نقلت عن مسؤولين أن العمل العسكري وحده من غير المرجح أن يُحدث تغييرا في النظام الإيراني، وأكد مسؤول للصحيفة أنه مهما بلغت العملية العسكرية من نجاح، فإنها ستتطلب في نهاية المطاف تحركا من الشعب الإيراني أيضا، محذرا من أن إنهاء الهجمات قد يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها الصاروخية بسرعة.

ونقلت الصحيفة عن قادة في الجيش الإسرائيلي أنهم يرون فرصة نادرة لإضعاف قدرات إيران بشكل كبير، مشددين على أن الحملة يجب أن تستمر حتى ينهار النظام الإيراني.

إعلان

وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع نطاق عملياته وتكثيف هجماته على البنية التحتية العسكرية والصناعية والتكنولوجية الإيرانية.

وقال مسؤولون عسكريون لصحيفة يديعوت أحرونوت إن ما وصفوها بمحدودية الضربات الصواريخ الإيرانية لا تعود إلى ترشيد استخدام الأسلحة، بل إلى تأثير الضربات الإسرائيلية.