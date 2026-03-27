مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن إيران بطلب روسي

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مشاورات مغلقة بشأن إيران اليوم الجمعة بناء على طلب روسي.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن روسيا طلبت عقد اجتماع بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في إيران، مشيرة إلى أن أمريكا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هي التي حددت موعد الاجتماع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد توعد الأسبوع الماضي بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ثم عاد ومدد المهلة مرتين، حيث أعلن أمس الخميس منح إيران مهلة 10 أيام تستمر حتى السادس من أبريل/نيسان المقبل، لإبرام اتفاق سلام، متوعدا بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم ذلك.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع ما يبدو أنه تصعيد محتمل في الحرب المستمرة منذ 4 أسابيع، فقد أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر بأن وزارة الحرب (البنتاغون) انتقلت من مرحلة الضربات الجوية إلى وضع خطط أولية لعمليات برية داخل إيران، في تحوُّل عدَّته المصادر مؤشرا على استعداد واشنطن لتوسيع نطاق العمل العسكري إذا فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن البنتاغون أعد سيناريوهات متعددة لنشر قوات برية بهدف الاستيلاء على أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية، لكنَّ هذه الخطط تواجه تحفظات واسعة داخل المؤسسة العسكرية بسبب المخاوف من احتمال تكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية كبيرة في حال تنفيذ أي توغل موسَّع.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن إدارة ترمب تبحث إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطط لتعزيز الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس.