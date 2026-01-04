مسيّرات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء شمال كردفان

أفاد مصدر مطلع بوزارة الطاقة السودانية للجزيرة بأن مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت محطة لتوليد الكهرباء في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأكد المصدر ذاته انقطاع التيار الكهربائي عن الأبيّض بعد الهجوم، لافتا إلى أن العمل جارٍ لحصر حجم الأضرار التي أحدثتها غارات الدعم السريع.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة إن "3 مسيّرات انقضاضيه تابعة لمليشيا الدعم السريع تم إسقاطها بمدينة كنانة بولاية النيل الأبيض قبل أن تتمكن من إصابة أهدافها".

وفي جنوب كردفان، قالت الحركة الشعبية – شمال إن "قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة البرداب ومقر حامية الجيش فيها شمالي مدينة كادوقلي".

ومنذ انسحابها من العاصمة الخرطوم تشن قوات الدعم السريع بشكل شبه يومي هجمات بالطائرات المسيرة على المطارات والموانئ ومحطات توليد الكهرباء والمرافق المدنية في مختلف مدن السودان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، وفاقمت من تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.