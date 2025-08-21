مشهد القسامي الجريح وهو يقاتل قبل دعسه يثير إعجاب رواد منصات التواصل

حظيت مشاهد لمقاتل من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو يتحدى دبابة إسرائيلية في خان يونس رغم إصابته، بتفاعل واسع وإشادة كبيرة لشجاعته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد ظهر المقاتل متمسكا بقاذف "الياسين-105" محاولا استهداف دبابة "ميركافا"، قبل أن تدهسه بجنازيرها وهو لا يزال على قيد الحياة، في مشهد يعكس صمود وبسالة مقاتلي المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

قاتل حتى آخر نفس..

دبابة إسرائيلية دهست مقاوماً فلسطينياً وهو مصاب وما زال على قيد الحياة، بينما كان يستعد لإطلاق قذيفة ياسين على الدبابة، وذلك أثناء الإغارة على موقع عسكري شرق خانيونس صباح اليوم pic.twitter.com/kYsLr8lUNJ — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 20, 2025

وأعلنت كتائب القسام -في بيان عبر تليغرام- أنها تمكنت أمس الأربعاء من "الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس، بقوة قوامها فصيل مشاة".

وأوضحت أن مقاتليها اقتحموا الموقع واشتبكوا مع جنود الاحتلال، مستهدفين عددا من دبابات "ميركافا 4" بعبوات "الشواظ" وقذائف "الياسين 105″، إلى جانب قصف منازل تحصن داخلها الجنود بـ6 قذائف مضادة للتحصينات ونيران رشاشة كثيفة.

وأضافت أن عددا من "المجاهدين" اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وتمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة "ميركافا 4" وإصابته إصابة قاتلة.

وذكرت كتائب القسام في بيانها أن عناصرها قاموا بدك المواقع المحيطة بمكان هذه العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم من المكان.

وأكدت أنه فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الهجوم استمر عدة ساعات، وأن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وعلى منصات التواصل، تركز التفاعل على مشهد المقاتل الجريح وهو يواجه الدبابة وجها لوجه حتى الشهادة، قبل أن تسحقه بجنازيرها بينما كان يتهيأ لإطلاق قذيفته.

وكتب ناشطون أن مقاتلا وحيدا في الميدان واجه أعتى دبابات العالم بصمود نادر حتى النفس الأخير، في مشهد يجسد بطولة المقاومة الفلسطينية رغم إصابته البالغة.

وأشاد آخرون ببسالة المقاتل وصموده حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدين أنه قاتل حتى الرمق الأخير رغم أن مقاومي غزة نادرا ما يجدون ساحة معركة متكافئة مع الاحتلال، ولو لدقائق معدودة، في ظل شح الإمكانات والعتاد.

واجه الدبابة الاسرائيلية وجهًا لوجه حتى الشهادة. دبابة إسرائيلية دهست مجاهدًا من القسام وهو مصاب وما زال على قيد الحياة، بينما كان يستعد لإطلاق قذيفة ياسين على الدبابة، أثناء الإغارة على موقع عسكري شرق خان يونس صباح اليوم pic.twitter.com/5B4vVWOPJv — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) August 20, 2025

وأضاف بعضهم أن "بعد عامين من الحرب و23 شهرا من المقتلة، ما زال هناك من يقاتل كما لو كان في اليوم الأول؛ بصدق اليوم الأول وبطولته وبأسه وإقدامه".

بينما أكد مغردون أن كتائب القسام تمتلك تكتيكات عسكرية كبيرة كل فترة وفترة، فرغم تحليق الطائرات التجسسية للجيش الإسرائيلي في أجواء غزة على مدار 24 ساعة، فإنها تستطيع نصب كمائن وعمليات نوعية.

احد شهداء خانيونس اليوم استشهد دهسا من دبابة اسرائيلية بعد اصابته بالطيران المسير اثناء انساحبه

التغني ببطولات المقاومة قد يكون جميل

ولكن تزييف الواقع جريمة

المقاومون في غزة لا يكادوا يجدوا ساحة معركة واحدة متكافئة مع الاحتلال حتى لو لبعض دقائق مع شح كبير في المخزون لدى المقاومين — Qadoome (@hereweare5555) August 20, 2025

ورأى مدونون أن المشهد يختزل جوهر المعركة في غزة: مقاتلون بصدور عارية وإمكانات محدودة يواجهون آلة حرب متطورة ومدعومة، بينما يكتفي العالم بالمشاهدة.

🚨#غزة العزة: قاتلل إلى آخر رمق.. في عملية إقتحام موقع عسكري صهيوني في خان يونس هذا الصباح، دهست دبابة إسرائيلية مجاهدًا جريحًا وهو لا يزال حيا، إستشهد و لم يترك سلاحه الياسين-105، إستشهد و هو يحاول تدمير الميركافا. رحم الله شهيد الأمة البطل و أسكنه الله جنات الخلود pic.twitter.com/Nu6kcnZgFB — Dr. Atman 🇩🇿 (@athmane_dza) August 20, 2025

وكتب أحد النشطاء: "الدبابة لم تدهس المقاوم فقط، بل دهستنا نحن شعوريا ولا شعوريا.. البطل أدى واجبه وأمانته وأكثر، أما نحن فلا أعلم حالنا".

في حين أضاف آخر: "معنى أن تستشهد مقبلا غير مدبر يشهد لك القاصي والداني بهذه الشهادة العظيمة".

معنى ان تستشهد مقبل غير مدبر

يشهد لك القاصي و الداني بهده الشهادة العظيمة — أَحرَارُ العالمْ (@Qassam07oct) August 20, 2025

كما أبرز مغردون صورة جسده النحيل بملابس بسيطة وحذاء عادي، يحمل قاذفا محلي الصنع في مواجهة دبابة تزن 70 طنا وتكلّف نحو 10 ملايين دولار، مؤكدين أنه لم يُسقط سلاحه حتى اللحظة الأخيرة.

تخيّلوا دبابة تزن 70 طناً تدوس على جسد إنسان!

هذا ما ارتكبته اليوم دبابة صهيونية بحق أحد أبطال المقاومة المشاركين في كمين استهدف لواء كفير في جنوب قطاع #غزة، الكمين الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الا_حتلا_ل.

مشهد يفضح كمية الحقد والإجر_ا_م الذي يحمله هؤلاء وفي المقابل، حكام… pic.twitter.com/j5bk9f9rEL — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) August 20, 2025

وأشار آخرون إلى أن مشهد الدعس يعكس التماس المباشر مع قوات الاحتلال ويفضح حجم الحقد والإجرام الإسرائيلي.

الله اكبر

اجرام الصيهيوني لا مثيل له

دهس مقاتل فلسطيني بواسطة دبابة يظهر أن تماسا حصل من نقطة صفر pic.twitter.com/s33UJPgc9D — jamal (@AltSawt) August 20, 2025

وفي مقابل موجة الإشادة، حذر ناشطون من تزييف بعض تفاصيل المشهد، موضحين أن أحد شهداء العملية استُهدف أولا بقصف من طائرة مسيّرة أثناء انسحابه، قبل أن تدعسه الدبابة لاحقا.