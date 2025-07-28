مظاهرات في دول عدة رفضا لعدوان الاحتلال على غزة وسياسة التجويع

شهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات حاشدة وغاضبة أمس الأحد احتجاجا على سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، والتنديد بالدعم الأميركي المستمر لحرب الإبادة الإسرائيلية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ الثاني من مارس/آذار الماضي تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وخلفت الإبادة بدعم أميركي أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

أستراليا

شهدت مدينة سيدني الأسترالية مسيرة حاشدة خلال فعالية جماهيرية دعما لغزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من التحركات الشعبية المتواصلة في أستراليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

رفع علم فلسطين خلال تظاهرة حاشدة بمدينة سيدني الأسترالية نصرة لغـ."زة وتنديدا بالعـ.""دوان والتجويع pic.twitter.com/lW6uxvYGzh — فلسطين بوست (@PalpostN) July 28, 2025

ألمانيا

وفي أوروبا، نظم العشرات وقفة احتجاجية من مخيم الصمود "متحدون من أجل غزة" أمام البرلمان الألماني وسط العاصمة الألمانية برلين.

وطالب المحتجون بوقف الإبادة في غزة والضفة الغربية، كما طالبوا الحكومة الألمانية بوقف تسليح إسرائيل.

كما شهدت مدينة شتوتغارت مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

وجاب المشاركون في المظاهرة شوارع المدينة حاملين أكياس القمح والطحين تعبيرا عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة.

مظاهرة ضخمة في مدينة شتوتغارت الألمانية؛ إسنادًا لغزة وتنديدًا بحرب التجويع والإبادة التي يشنها الاحتلال. pic.twitter.com/ZdkhnPr3za — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2025

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هولندا

كما نظم متضامنون مع فلسطين وقفة احتجاجية قرعوا خلالها أواني الطبخ أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة الهولندية أمستردام، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

بعيون دامعة وأوانٍ طعام فارغة، نزل الهولنديون إلى شوارع أمستردام تضامنًا مع غزة.

قرعوا الأواني ليتردد صدى الجوع الذي يفتك بأطفالها في وجه الصمت العالمي.#غزة_تحت_الحصار

#GazaIsStarving 🇵🇸 pic.twitter.com/r3P2u31jWC — Latifah (@Latiffahx) July 27, 2025

السويد

وفي السويد، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة يوتبوري رفضا لحصار وتجويع الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وطالب المتظاهرون الحكومة السويدية والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة.

المغرب

تظاهر الآلاف في مدن عدة مغربية -منها الرباط (غرب) وطنجة (شمال) وتارودانت وأكادير(وسط)، ووجدة (شرق)- للمطالبة بإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة من مخططات التجويع الإسرائيلية.

وطالب المشاركون من خلال الشعارات بمنع خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة، وإيقاف استهداف المدنيين.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان"، و"من طنجة تحية لغزة الأبية".