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عاجل | مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة

26/7/2025-|آخر تحديث: 20:08 (توقيت مكة)

مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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