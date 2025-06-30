بريطانيا تحقق وأميركا تلغي تأشيرتي ثنائي "بوب فيلان" بعد هتافات مؤيدة لفلسطين

أعلنت الشرطة البريطانية الاثنين فتح تحقيق في هتافات عبّرت عن التضامن مع القضية الفلسطينية أطلقتها فرقتا الراب، "بوب فيلان" و"نيكاب"، على خشبة المسرح السبت في مهرجان غلاستونبري 2025 الموسيقي في إنجلترا، فيما ألغت الولايات المتحدة تأشيرتي دخول لعضوي فرقة "بوب فيلان".

وقالت شرطة أفون وسومرست إنه "بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا".

من جهتها، ألغت الولايات المتحدة تأشيرتي دخول لعضوي فرقة "بوب فيلان" البريطانية بعد هتافاتها المعادية لإسرائيل.

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية الثنائي بقيادة هتافات "معادية للسامية".

وقال كريستوفر لانداو نائب وزير الخارجية الأميركي في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الأميركية ألغت التأشيرات لفرقة "بوب فيلان"، واصفا الهتافات التي قادها الثنائي في المهرجان الموسيقي بـ"البغيضة"، حيث "تضمنت كلمة الموت".

وأشار لانداو إلى أن الأجانب الذين "يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارا مرحبا بهم في الولايات المتحدة" على حد قوله.

من جهتها، أعربت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي بثت الحدث، اليوم عن أسفها لعدم وقف البث المباشر للفعالية، التي تضمنت هتافات على المسرح مثل "الموت، الموت، لجيش الدفاع الإسرائيلي"، و"من النهر إلى البحر، يجب أن تكون فلسطين حرة، وستكون إن شاء الله حرة".

وقد عبرت فرقة "بوب فيلان"، عن دعمها للقضية الفلسطينية في أغانيها التي تتناول قضايا عدة مثل العنصرية والفوارق الطبقية.

ويبدو أن المغني الرئيسي للفرقة، المعروف باسم بوبي فيلان، أشار إلى العرض الذي قدمته الفرقة في منشور على إنستغرام، حيث كتب "قلت ما قلته".

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وقال إن تعليم الأطفال كيفية الدفاع عن التغيير الذي يريدونه ويحتاجونه هو السبيل الوحيد لجعل هذا العالم مكانا أفضل، على حد وصفه.

ومن المقرر أن تحيي فرقة "بوب فيلان" بعض الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.