قتلى إسرائيليون في "آخر" ضربات إيران قبل وقف إطلاق النار

سقط إسرائيليون بين قتلى وجرحى وأصيب آخرون في سلسلة هجمات قالت وسائل إعلام إيرانية إنها الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي شن إيران سلسلة من 6 هجمات منذ إعلان دونالد ترامب موعد بدء وقف إطلاق النار، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 صاروخا.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في مناطق مختلفة من إسرائيل، وأصدرت الجبهة الداخلية بيانات تطالب فيها الإسرائيليين بالدخول إلى الملاجئ.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين -بينهم حالات خطرة- إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع جنوبي إسرائيل، لكن مصادر إسرائيلية عادت وتحدثت عن 4 قتلى فقط.

وقالت القناة 12 في نبأ عاجل صباح اليوم إن إسرائيل تناقش حاليا الرد على مقتل 4 من مواطنيها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع.

في الأثناء، أشار الإسعاف إلى أن أفراده يحاولون الوصول إلى المبنى المستهدف، وتحدثت سلطة الإطفاء عن تسرب غاز في المنطقة.

من جانبه، ذكر مستشفى سوروكا في بيان أنه بعد استهداف بئر السبع استقبل 10 مصابين، 2 منهم بحالة متوسطة والباقون في حالة طفيفة. لكن المستشفى عاد وأعلن قبيل التاسعة صباح اليوم عن إجلاء 26 مصابا من الموقع المستهدف في بئر السبع.

ورصدت الإذاعة الإسرائيلية دمارا واسعا بدائرة قطرها مئات الأمتار، وأضرارا بعشرات المباني والمحال التجارية في بئر السبع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن فتاة أصيبت بجروح متوسطة بالخضيرة شمال إسرائيل أثناء توجهها للمنطقة المحمية.

وأعلنت القناة إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر، وأوضحت أن طائرات إسرائيلية ظلت تحلق في الجو لساعة ولم تحصل على إذن بالهبوط بالتزامن مع سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

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ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني قوله إن الجيش استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية على إيران خلال الليلة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت تصفية شخصيات إيرانية بارزة ويجري التحقق من نجاحها، كما استهدفت مقار للحرس الثوري ومنشآت للصناعات العسكرية ومختبرات نووية.

في المقابل، قالت وكالة أنباء فارس إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية كانت بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت تقارير إعلامية إيرانية أن طهران أطلقت آخر موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل يدخل حيز التنفيذ بداية من السابعة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعدّ الحرب منتهية رسميا.