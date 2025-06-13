العراق يشكو إسرائيل لمجلس الأمن إثر اختراق مجاله الجوي بضرب إيران

أعلن العراق، اليوم الجمعة، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران، بينما وصفه بأنه "تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، "قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية بالمنطقة".

وأضافت أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالبت "مجلس الأمن باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

وأعلن العراق، فجر اليوم، إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الطيران في كلّ أنحاء البلاد، بعدما أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارات جوية ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية أن 3 صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر، فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها 4 أمتار.

وتعليقا على الوضع في إيران، دان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الجمعة، في بيان "الجريمة التي ارتكبها الكيان المحتلّ لفلسطين"، مطالبا "المجتمع الدولي بالضغط على هذا الكيان المعتدي وعلى داعميه لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجومه الاستباقي، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية، والعديد من القدرات العسكرية.

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي -عبر رسالة وجهها إلى شعبه- إسرائيل، برد ساحق يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من حرب الظل التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهدته المنطقة منذ سنوات.

وفي حين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي بالمثالي، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.