عاجل,
أخبار|إيران

عاجل | التلفزيون الإيراني: الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بصير بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي

4/5/2025

التلفزيون الإيراني: الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بصير بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي

وزير الدفاع الإيراني:

  • إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو
  • ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأميركية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء
  • صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية
المصدر : الجزيرة

إعلان