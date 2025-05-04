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عاجل | التلفزيون الإيراني: الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بصير بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي
4/5/2025
التلفزيون الإيراني: الكشف عن الصاروخ الباليستي قاسم بصير بمدى يصل لأكثر من 1200 كيلومتر كأحدث إنجاز دفاعي
وزير الدفاع الإيراني:
- إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو
- ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأميركية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء
- صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية
المصدر : الجزيرة