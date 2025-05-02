غارات إسرائيلية جديدة على سوريا ودوي انفجارات في دمشق

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم عدة غارات على مناطق متفرقة من سوريا، كما اخترقت الأجواء السورية فوق العاصمة دمشق ومحافظات حمص وحماة واللاذقية.

وقال مراسل الجزيرة إن 6 غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق، وسمع دوي انفجارات في دمشق.

وإن غارة إسرائيلية استهدفت الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري بريف دمشق، كما استهدفت غارة أخرى محيط مدينة حرستا.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن عدة اشخاص أصيبوا جراء القصف هلى حرستا.

وقالت وكالة الأنباء السورية ( سانا) إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط قرية شطحة بريف حماة.

كما حلقت طائرات حربية إسرائيلية في أجواء درعا والسويداء والقنيطرة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الجديدة بعد يوم من غارة قرب القصر الرئاسي في دمشق.