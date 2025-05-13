أبرز الصفقات في زيارة ترامب للسعودية

حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الثلاثاء- على تعهدات من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في مستهل جولته الإقليمية التي تشمل قطر والإمارات.

وسيُكشف هذا الأسبوع عن قائمة من الصفقات التجارية الكبيرة في الرياض والدوحة وأبو ظبي، يحتل فيها الذكاء الاصطناعي مركزا مهمًا.

وفي ما يأتي لمحة عامة عن أبرز الصفقات والاتفاقات خلال زيارة ترامب للسعودية:

منطقة ذكاء اصطناعي

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز وشركة هيوماين السعودية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطط لاستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في شراكة إستراتيجية لبناء "منطقة للذكاء الاصطناعي" في المملكة.

"إيه إم دي"

أعلنت شركة الرقائق الأميركية "إيه إم دي" وشركة هيوماين عن خطط لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار لنشر 500 ميغاوات من قدرات الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس المقبلة.

داتافولت

تعتزم شركة داتافولت السعودية استثمار 20 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

استثمارات تكنولوجية مشتركة

تلتزم شركات غوغل وداتافولت وأوراكل وسيلز فورس و"إيه إم دي" وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة والسعودية.

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مشاريع البنية التحتية

تتسلم شركات استشارات البناء هيل إنترناشونال وجاكوبس وبارسونز وإيكوم مشاريع في مجال البنية التحتية بالسعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومتنزه الملك سلمان وذا فولت ومدينة القدية وغيرها، بإجمالي صادرات خدمات أميركية تبلغ ملياري دولار.

توربينات غاز وطائرات

تتضمن الصادرات الأميركية المتفق عليها توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة "جي إي فيرنوفا" بقيمة إجمالية تبلغ 14.2 مليار دولار وطائرات الركاب بوينغ 737-8 لشركة "آفي ليس" بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليارات دولار.

استثمارات بالرعاية الصحية

تعتزم شركة الرعاية الصحية "شامخ فور سوليوشنز" استثمار 5.8 مليارات دولار في مشاريع عدة، منها مصنع بولاية ميشيغان الأميركية للمحاليل الوريدية.

شراكة بالقطاع المالي

وقعت شركتا "حصانة للاستثمار" و"فرانكلين تمبلتون" مذكرة تفاهم بقيمة 150 مليون دولار لاستكشاف شراكة إستراتيجية تتعلق بالاستثمارات في فرص الائتمان الخاصة بالسعودية.

أرامكو

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة ستوقع مذكرات تفاهم مع شركتين أميركيتين، هما نيكست ديكيد المنتجة للغاز الطبيعي المسال وسيمبرا للمرافق.

إنفيديا

أعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة لتصنيع الرقائق وشركة هيوماين الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الثروة السيادي في المملكة إقامة شراكة بينهما.

بركان ورلد إنفستمنتس

قالت منصة الاستثمار الأميركية "بركان ورلد إنفستمنتس" إنها وقعت مذكرات تفاهم مع شركاء سعوديين بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في التزامات استثمارية جديدة.