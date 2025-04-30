عاجلعاجل,
عاجل | مصدر بالداخلية السورية للجزيرة: الهجوم على الأمن في أشرفية صحنايا جاء بعد منع دخول أو خروج تعزيزات مسلحة
30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202512:27 ص (توقيت مكة)
- مصدر بالداخلية السورية للجزيرة: الهجوم على الأمن في أشرفية صحنايا جاء بعد منع دخول أو خروج تعزيزات مسلحة
- مصدر بالداخلية السورية للجزيرة: مقتل 11 من الأمن بعد هجوم مجموعات خارجة عن القانون على مقر أمني بأشرفية صحنايا
- سانا عن مصدر أمني سوري: وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها
- سانا عن مصدر أمني سوري: استشهاد 6 أشخاص برصاص مجموعات مسلحة استهدفت مدنيين والأمن العام قرب أشرفية صحنايا
- سانا عن مصدر أمني سوري: 3 مصابين من الأمن العام في هجوم أمس لمجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة