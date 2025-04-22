حماس تدعو لمسيرات غضب بالضفة الثلاثاء دعما لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين -بمن فيهم طلبة الجامعات في الضفة الغربية المحتلة- للمشاركة الواسعة في مسيرات وفعاليات جماهيرية اليوم الثلاثاء، دعما لقطاع غزة ورفضا لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، في منشور على منصة تلغرام، "ندعو أحرار شعبنا وطلبة جامعات الضفة الغربية المحتلة للنفير والحشد الواسع في المسيرات الغاضبة المقرر انطلاقها، الثلاثاء، نصرة لقطاع غزة ورفضا لحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها على شعبنا".

وأكد شديد أنه من الواجب أن يكون للحركة الطلابية في الضفة دورها في وقف الإبادة والتحرك العاجل من أجل غزة في كل الساحات والجامعات، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية، ومواصلة البطولة في معركة طوفان الأقصى.

وشدد على أن الضفة الغربية وجامعاتها حاضرة في دورها المقاوم ومؤثرة في الأحداث والمعارك كافة، ولن يثنيها عن ذلك جميع التحديات والمعوقات التي يحاول الاحتلال إيجادها من خلال عدوانه واقتحاماته المستمرة وحملات الاعتقالات التي شملت الآلاف من الفلسطينيين، وفي مقدمتهم طلبة الجامعات.

وأضاف أن "جرائم الإبادة والمجازر الوحشية والحصار والتجويع والعدوان الإسرائيلي، تتطلب من كافة المستويات استنفار كل سبل المواجهة من الجميع للدفاع عن الأرض والمقدسات، وردع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين".

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كما دعا إلى تصعيد جميع أشكال العمل المقاوم، للتصدي لعدوان الاحتلال ومخططات التهجير في غزة والضفة والقدس.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق بيانات فلسطينية.