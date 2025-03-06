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بوتين يعيّن سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة

US President Donald Trump (R) attends a meeting with Russia's President Vladimir Putin during the G20 summit in Osaka on June 28, 2019. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
بوتين (يسار) أكد أن الاتصالات الأولية مع ترامب "تبعث على الأمل" (الفرنسية)
6/3/2025-|آخر تحديث: 6/3/202511:10 ص (توقيت مكة)

قالت وكالة رويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اجتماع روسي أميركي الخميس الماضي لمناقشة عودة عمل سفارتي البلدين.

ويأتي إعلان موسكو تعيين سفيرها لدى واشنطن، بعد سنوات من "طرد" كل من البلدين لدبلوماسيي الدولة الأخرى، وموازاة مع موافقة واشنطن مؤخرا على تعيين سفير روسي جديد.

وقد اجتمع دبلوماسيون روس وأميركيون في إسطنبول -الخميس الماضي- لمناقشة عودة العمل بشكل طبيعي في سفارتي البلدين.

FILE PHOTO: Alexander Darchiyev, head of the Russian Foreign Ministry's North America Department and a candidate for the position of a new ambassador to the United States, poses for a picture before a session of the Federation Council's committee on foreign affairs in Moscow, Russia, November 25, 2024. Kommersant Photo/Dmitry Dukhanin via REUTERS RUSSIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN RUSSIA./File Photo
السفير الروسي ألكسندر دارتشييف (رويترز)

وذكرت وكالة "تاس" حينها عن الخارجية الروسية أن واشنطن وافقت في مذكرة رسمية على تعيين دارتشييف سفيرا جديدا بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتوجه دارتشييف، الذي يشغل حاليا منصب رئيس إدارة أميركا الشمالية بالخارجية، إلى واشنطن قريبا. علما بأن موسكو لم ترسل مبعوثا إلى الولايات المتحدة منذ ترك آخر سفير لها منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس الروسي أكد أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأميركي دونالد ترامب "تبعث على الأمل" في ظل استئناف محادثات بين الجانبين يتعلق بعضها بـ"إنهاء" الحرب في أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن محادثات إسطنبول جرت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب في 12 فبراير/شباط الحالي، وكذلك بعد تواصل بين كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين بالعاصمة السعودية الشهر الماضي.

وجاء اجتماع الرياض بعد شهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، وهو ما يعكس تحولا في موقف واشنطن خلال إدارة سلفه جو بايدن، الذي تجنب الاتصالات العلنية وخلص إلى أن روسيا "ليست جادة" بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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