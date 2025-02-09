الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس وسط انفجارات وإطلاق نار

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، في حين سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال دفع بقوات كبيرة نحو المخيم مصحوبة بجرافات ثقيلة، كما نشر قناصته في المنطقة وسط تحليق لطيران الاستطلاع.

في غضون ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يمنع طواقمه من دخول مخيم نور شمس بعد تلقيها بلاغا بوجود إصابات.

مصادر محلية: قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تقتحم مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/LczTsh5xY3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2025

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير آلاف العائلات وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.

وبدأت قوات الاحتلال عملياتها في مخيم جنين يوم 21 يناير/كانون الثاني، ثم وسعتها إلى مدينة طولكرم وبلدة طمون ومخيم الفارعة في محافظة طوباس.

مخيم #جنين سجل أكبر حركة نزوح، بينما نزحت 85% من العائلات في مخيم #طولكرم.. قوات الاحتلال تجبر آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من مناطقها في الضفة الغربية، بفعل العدوان وانعدام مقومات الحياة الأساسية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/0TlS5bfCa8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 9, 2025

إعلان

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس السبت إن "حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير شعبنا من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجيره من المخيمات في الضفة وتغيير معالمها وواقعها".

وحذرت الوزارة من استمرار قوات الاحتلال في "ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري لأبناء شعبنا من مخيمات شمال الضفة وتفريغها من سكانها، كما هو الحال في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".