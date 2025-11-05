اكتساح ديمقراطي لأول انتخابات رئيسية في ولاية ترامب الثانية

اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أميركية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، مما أعطى الحزب الديمقراطي زخما كبيرا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل، التي تعد بمنزلة استفتاء على الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

ففي مدينة نيويورك، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاما، في انتخابات عمدة المدينة، متوجا صعودا مذهلا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

وفي ولاية نيوجيرسي حققت المرشحة الديمقراطية ميكي شيريل انتصارا على منافسها الجمهوري جاك تشياتاريلي في انتخابات حاكم الولاية.

وتحول السباق خلال الأسابيع الأخيرة إلى منافسة شرسة مع تقارب في استطلاعات الرأي، وسط استياء الناخبين من أزمة غلاء المعيشة وتراجع الثقة بالحكومة المحلية.

ورغم أن نيوجيرسي لم تنتخب حاكما من نفس الحزب 3 مرات متتالية منذ أكثر من 6 عقود، فإن شيريل نجحت في كسر تلك القاعدة.

وفي ولاية فرجينيا، أعلنت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر فوزها بمنصب حاكمة الولاية بعد تفوقها على منافستها الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز في الانتخابات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية.

ويشكل فوز سبانبرغر بالمنصب محطة سياسية لافتة تحمل رسائل تتجاوز حدود الولاية التي كانت تحت حكم الحزب الجمهوري.

رد فعل ترامب

ويعزز الانتصار في فيرجينيا، وهي من الولايات التي تتجه إليها الأنظار لقراءة مؤشرات مبكرة لاتجاهات التصويت الوطنية، موقع الحزب الديمقراطي ويمنحه دفعة معنوية مهمة مع اقتراب الانتخابات النصفية المقبلة.

كما يعتبر فوز سبانبرغر في الولاية المحورية انتصارا لتيار الديمقراطيين المعتدلين، في وقت يسعى فيه الحزب لتحديد مساره السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس في العام المقبل.

وفي أول رد فعل له، قال ترامب -عبر منصته تروث سوشيال- إن عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع والإغلاق الحكومي كانا سبب خسارة الجمهوريين للانتخابات وفقا لمحللي استطلاعات الرأي.

وما زال ترامب لا يحظى بشعبية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن 57% من الأميركيين لا يوافقون على أدائه، لكن الديمقراطيين لا يكسبون تأييدا نتيجة لذلك.

وانقسم المشاركون في الاستطلاع بالتساوي حول إذا ما كانوا سيفضلون الديمقراطيين أو الجمهوريين عام 2026.

من جهة أخرى، نقلت شبكة "إن بي سي" عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن نتائج الانتخابات تمثل رفضا قاطعا لأجندة ترامب، وأن الشعب الأميركي رفض القسوة والفوضى والجشع التي تُميّز تطرف حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا).

من جهته، قال السيناتور بيرني ساندرز إن زُهران ممداني بفوزه في انتخابات عمدة نيويورك حقق إحدى أكبر المفاجآت السياسية في التاريخ الأميركي الحديث.