قتلى وجرحى وانفجارات قوية في هجوم روسي متواصل على كييف

أفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية بسقوط قتيلين و24 جريحا في هجوم روسي على كييف، وقال مراسل الجزيرة إن هجوما روسيًا بالطائرات المسيرة والصواريخ لا يزال متواصلا على العاصمة الأوكرانية منذ وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن بلاده تعيش ساعات عصيبة أطلقت خلالها روسيا عشرات الصواريخ المجنحة الباليستية و500 مسيرة، مشيرا إلى أن الهجوم على كييف أصاب مناطق سكنية وشبكة الطاقة وبنى تحتية حيوية.

وأضاف "بينما يناقش الجميع خطط السلام تواصل روسيا تنفيذ خطتها الحربية".

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيرا إلى حدوث انفجارات قوية وتضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وكانت السلطات فعّلت دفاعاتها الأرضية والجوية للتصدي لهجوم روسي على أكثر من منطقة وصفته بالهجوم المركب.

وأظهرت صور -نُشرت على الإنترنت- مبنى سكنيا واحدا على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.

وحذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان وطالبهم بضرورة البقاء في الملاجئ في أثناء الهجوم، مشيرا إلى أن الخطر ما زال قائما.

وكتب كليتشكو على تلغرام: "يوجد حاليا 7 جرحى في العاصمة. نقل المسعفون 4 منهم إلى المستشفى".

وكان كليتشكو أفاد في وقت سابق بوجود فتى يبلغ من العمر 13 عاما بين المصابين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وفق مسؤولين، إلى جانب اندلاع حرائق في أبنية سكنية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 103 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة فولغوغراد صباح اليوم.

إعلان

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت يوم 24 فبراير/شباط 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".

وتسببت الحرب في أزمات عالمية اقتصادية وسياسية، وخسائر بشرية متضاربة بلغت أكثر من 240 ألفا بين مدني وعسكري من كلا الطرفين، وفق تقديرات من أطراف عدة.